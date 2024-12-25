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Фонд «Росконгресс» представил итоговый аналитический доклад РЭН-2024

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Фонд «Росконгресс»

Фонд «Росконгресс» представил итоговый аналитический доклад по результатам VII Международного форума «Российская энергетическая неделя», прошедшего с 26 по 28 сентября 2024 года в Москве. Документ освещает ключевые аспекты и тенденции глобальной энергетической отрасли, которые обсуждались на площадке форума, и подчеркивает значимость российской энергетики в мировом контексте.

«Форум стал крупнейшей международной дискуссионной площадкой в сфере ТЭК. Каждый год здесь звучат важные заявления и принимаются ключевые решения, которые оказывают существенное влияние на международную энергетическую повестку. Аналитические материалы по итогам РЭН, в том числе представленные в настоящем докладе, являются фундаментальной основой для выработки эффективных решений по ключевым направлениям развития энергетики», — отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Аналитический доклад «Итоги VII Международного форума «Российская энергетическая неделя»» представляет собой комплексное исследование, в котором проанализированы международные инициативы, устойчивое развитие энергетики, инновационные технологии, а также основные вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом России.

«Энергетическая стратегия Российской Федерации, помогающая сформировать ориентиры развития энергетического сектора в рамках перехода российской экономики на инновационный путь развития, обеспечивает расширение временного горизонта до 2030 года в соответствии с новыми задачами и приоритетами развития страны. Благодаря РЭН у нас есть возможность стать свидетелями того, насколько ориентиры, сформированные в Энергетической стратегии страны, верные, и скорректировать их в случае необходимости», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного форума «Российская энергетическая неделя» Антон Кобяков.

Доклад охватывает международные и национальные аспекты энергетического сотрудничества и включает экспертные комментарии представителей правительств, международных организаций и бизнеса.

Особое внимание уделено развитию технологий и данных, способных обеспечить лидерство в энергетике будущего. В частности, акцент сделан на роль искусственного интеллекта, роботизации и инновационных решений в повышении эффективности топливно-энергетического комплекса.

Также в документе рассматриваются возможности углубления сотрудничества между странами БРИКС и усиление роли России в обеспечении устойчивости энергетических систем в условиях изменяющегося геополитического ландшафта.

Отдельная часть доклада посвящена социально-ориентированному развитию энергетического комплекса, включая вопросы повышения квалификации кадров, внедрения новых стандартов и развития региональных энергетических инфраструктур. В докладе подчёркивается, что ключевыми факторами для будущего роста ТЭК России являются технологический суверенитет и укрепление международного сотрудничества.

Представленный документ является важным инструментом для формирования дальнейших стратегических решений и планов развития как российской, так и мировой энергетики.

Анализ итогов форума, проведенный фондом «Росконгресс», позволяет более глубоко понять текущие процессы в отрасли и оценить перспективы на ближайшие годы. Это ценный источник информации для участников энергетического рынка, государственных органов и экспертного сообщества.

Аналитический доклад по итогам VII Международного форума «Российская энергетическая неделя» доступен в Информационно-аналитической системе фонда «Росконгресс».

VIII Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится в Москве с 15 по 17 октября 2025 года. Площадками станут ЦВЗ «Манеж» и Гостиный двор, где состоится Выставка технологий и оборудования для ТЭК.

РЭН проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Организатор форума — фонд «Росконгресс».

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