В Москве наградили лауреатов Всероссийского отбора инклюзивных практик «Открыто для всех»

23 декабря в Москве состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского отбора «Открыто для всех», который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Участниками события стали более 150 человек – победители, эксперты и партнеры отбора.

Светлана Чупшева, гендиректор АСИ:

«Агентство стратегических инициатив развивает направление инклюзии как ориентир для примера и тренд будущего. То, что делают участники проекта «Открыто для всех» - лауреаты конкурса и подписанты Национального инклюзивного договора, важно не только для людей с инвалидностью, но для каждого из нас, наших детей, всей нашей страны. В проекте мы делаем ставку на бизнес-среду как надежных партнеров государства. Сегодня церемония награждения проходит в домашней атмосфере и в кругу друзей: мы показываем, как наши лауреаты помогают посмотреть на возможности, которые они открывают для людей с инвалидностью, для пожилых и семей с детьми. Все мы пользуемся разными товарами и услугами, проводим время с семьей за пределами дома, работаем, учимся - важно, чтобы все, что нас окружало, было доступно и открыто для всех!».

Сергей Новиков, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета «Открыто для всех»:

«Проект «Открыто для всех» демонстрирует лучшие примеры инклюзивных практик, - сказал начальник Управления Президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета отбора инклюзивных практик «Открыто для всех» Сергей Новиков. - Инклюзивные договоры подписали уже 1,5 тысячи предприятий, хотя сначала были единицы, пионеры. Больше тысячи компанийвнедряют инклюзивные практики, тиражируют, пропагандируют то, что достойно. Для нашего общества это имеет огромное значение, практики внедряются в магазинах, на транспорте, в предприятиях сферы услуг. То есть это то, с чем все мы сталкиваемся, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Их жизнь становится более комфортной, полной и радостной. Большинство таких людей говорят: не надо нас жалеть. Создайте возможности, и у нас все будет отлично. И это, наверное, наша сверхзадача».

В церемонии награждения приняли участие Андрей Бетин, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж», Ольга Петрова, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, Дмитрий Курочкин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Константин Майор, генеральный директор медиахолдинга «МАЕР», Александра Левицкая, председатель Экспертного совета Всероссийского отбора практик инклюзивного проекта «Открыто для всех», Елена Вартанова, декан факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова», заведующий кафедрой теории и экономики СМИ, профессор, академик Российской академии образования, Алексей Гореславский, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Институт развития интернета», Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK, Сергей Голубeв, председатель Комиссии по социальному предпринимательству, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ», генеральный директор ООО «Фонд социальных инвестиций» и др.

Также состоялось подписание Национального инклюзивного договора с компаниями «Лемана ПРО», «Туризм.РФ» и ГУП «Московский метрополитен». Это публичный документ, в котором компании декларируют намерения по развитию инклюзии в рамках своей работы.

Во время мероприятия состоялась выставка инклюзивных решений – лидеров, которые сегодня создают инклюзию будущего. Это компании «Моторика», «CCOVER», ООО «Нейрочат», ООО «НЕЙРОБОТИКС», ExoAtlet, «Steplife», «Сенсор-Тех», Торговая сеть «Пятерочка» совместно с ООО «Ремэмбрэнс» и др. Ролики о развитии инклюзии представили компании ПАО «Вымпел-Коммуникации» (бренд «билайн»), Национальная Медиа Группа, ПАО «Магнит», ООО «Центр Работа-ай» («Все получится!»), Студия «Артемия Лебедева», Торговая сеть Пятерочка совмeстно с Everland и др.

В этом году на Отбор поступило более 550 заявок из 79 регионов России. Проект позволяет выявить реальные проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются люди, а также предоставить решения, способствующие развитию общества равных возможностей. «Открыто для всех» аккумулирует практики из самых разных сфер - от повышения уровня доступной среды до проектов для включения людей с инвалидностью в активную социальную жизнь. Заявки оцeнивали члены Экспертного совета отбора, эксперты в сфере инклюзии: депутаты, представители бизнеса, представители общественных организаций, которые занимаются проблемами людей с инвалидностью и другие. Заявки принимались с 18 июня до 10 октября.

Побeдитeли Всeроссийского отбора инклюзивных практик «Открыто для всeх»:

Номинация «Корпоративная политика»

1) ПАО «Магнит», практика: «Эстафета успешности», Краснодарский край

2) АНО по социокультурной реабилитации людей с инвалидностью «Сенсориум», практика «Обеспечение занятости, вовлечение в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении», Москва

3) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», практика Подготовка специалистов к работе в инклюзивной среде «Инклюзивная культура и коммуникация», Ставропольский край 2. Номинация «Инклюзивные IТ-решения»

1) СПб ГБУ «Центр медико-социальной реабилитации для инвалидов по зрению», практика: «Пространственное ориентирование с помощью GPS навигации», Санкт-Петербург

2) Агентство труда и занятости населения Красноярского края, практика: «Инклюзивная платформа Красноярского края «Пространство возможностей», Красноярский край

3) ООО «ИТ-В», Сервис дистанционного сурдоперевода «Сурдо-онлайн», Москва 3. Номинация «Инклюзивное лидерство»

1) Благотворительный фонд «НеЗаМи» помощи детям и инвалидам, практика Ансамбль незрячих музыкантов «НеЗаМи», Республика Татарстан

2) ИП Халикова Диана Викторовна, практика: Инва-коучинг: помощь людям с инвалидностью в социализации и трудоустройстве, Рязанская область

3) ИП Рожкова Елена Радионовна, практика: мастерские «Ключеефф», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 4. Номинация «Универсальный дизайн»

1) АНО «Фестиваль цифрового театра «ИДЕЯ», практика: «Слышимсердцем.рф: создание, публикация и продвижение в интернет цифровых постановок на Русский жестовый язык в формате ONLiFE», Москва

2) АНО «Пространство равных возможностей», практика «Включай инклюзию», Москва

3) Администрация Александровского муниципального округа Ставропольского края, практика: «Экологический туризм - По следам пятнистых оленей», Ставропольский край 5. Номинация «Инклюзивный туризм»

1) Благотворительный фонд поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие», практика: «Выкса. Доступ есть», Нижегородская область

2) ООО «СКС», практика: «Туризм без исключений», Вологодская область

3) НАО «Центр «Омега», практика: «Оснащение территории и зданий гостиничного комплекса доступной средой для маломобильных групп населения», Краснодарский край 6. Специальная номинация «Эффективная реабилитация» (организуется совместно с Минтрудом России)

1) БУ ДО «СШ ПСР «Центр адаптивного спорта Югры», практика: «Вовлечение участников СВО в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2) ГАУ СО МО «КЦСОИР «Орехово-Зуевский», практика: Производственно-интеграционные мастерские «Империя Ремесел», Московская область

3) ГАУСО «РЦДПОВ «Астра (признан в РФ иностранным агентом)», практика: «Практика внедрения Комплексной программы профессиональной ориентации «Профессии вокруг нас»», Республика Татарстан 7. Специальная номинация «Постдипломное сопровождение студентов и выпускников с инвалидностью» (организуется совместно с Минобрнауки России)

1) Череповецкий государственный университет, Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов (РУМЦ СЗФО), практика: «Региональный информационно-аналитический портал «Перспектива-ПРО»», Вологодская область

2) МГТУ им Н.Э. Баумана, практика: «Инклюзивный подход: шанс на равную карьеру!», Москва

3) НГПУ им. К.Минина; РГПУ им.А.И.Герцена; РАНХиГС, практика: «Практика инклюзивного волонтерства», Нижегородская область

Побeдитeли внe основных и спeциальных номинаций

Награждение компаний в рамках проекта «Национальный инклюзивный договор

ОАО ХБК «Шуйские ситцы»

«РНКБ БАНК»

ПАО «ВымпелКом»

Самыe активныe экспeрты Отбора:

Борис Ишкин, руководитель проектов развития организации общества с ограниченной ответственностью «Что делать Автоматизация»

Ольга Каширина, президент фонда академической и профессиональной поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «ТАЛАНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ»;

Оксана Струкова, заместитель руководителя по качеству осуществления медико-социальной экспертизы федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Самыe активныe рeгионы-участники Отбора (номинация «Доступный рeгион»)

Москва

Ставропольский край

Нижeгородская область

Победители в конкурсe «Инклюзия в кадрe» (номинация для журналистов, которые активно освещают темы инклюзии в Российской Федерации):

Телекомпания НТВ

Портал и журнал «Бизнес и общество»

URA.RU

Победители в конкурсe «Амбассадор равных возможностeй» (создан с целью привлечения внимания к важным вопросам инклюзии. Проект организован Агентством стратегических инициатив при поддержке компании VK и экспертной поддержке Института развития интернета)

Светлана Горбачева, директор благотворительного фонда «Аргументы и Факты. Доброе сердце»

Полина Тумашик, основатель Всероссийского проекта «Добропочта»

Валерий Зоткин, директор Тамбовского областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум отраслевых технологий»

Награждение победителя в конкурсе на лучший дизайн награды для Премии «Открыто для всех»