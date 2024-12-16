В Санкт-Петербурге прошла благотворительная елка для подопечных соцпроекта «Школьный друг»

15 декабря на территории Outlet Pulkovo Village состоялась благотворительная елка для детей. Это традиционное новогоднее мероприятие фонда «Росконгресс» для подопечных проекта «Школьный друг».

Проект «Школьный друг» входит в экосистему социальных, образовательных и молодежных инициатив фонда «Росконгресс» «Потенциал страны», направленную на создание условий для развития кадрового потенциала с учетом всех категорий населения, в том числе людей с инвалидностью и ОВЗ, разного уровня образования, дохода, мотивации, способностей и стартовых возможностей.

Волонтеры и специалисты проекта «Школьный друг» занимаются с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, по школьной программе, готовят их к успешной сдаче выпускных экзаменов, помогают раскрыть способности и наладить общение в семье и со сверстниками. Для участников организуются обучающие курсы, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В проекте школьники взаимодействуют с педагогами, учатся самостоятельно организовывать учебный процесс, получают дополнительную мотивацию и поддержку.

«Елка, проводимая командой «Школьного друга», – добрая новогодняя традиция фонда «Росконгресс», в этом году она прошла уже в четвертый раз. Благодарим всех причастных к этому событию, вместе нам удалось подарить детям настоящий праздник и ускорить приближение новогоднего волшебства», — отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Новогоднюю программу для ребят подготовила команда «Школьного друга» совместно с друзьями и партнерами проекта. В программу вошли представление от детского «Театра у Нарвских ворот», мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, выступление фокусника, встреча с Дедом Морозом, а также праздничное чаепитие и памятные подарки от партнеров фонда «Росконгресс».

На праздник были приглашены воспитанники социального проекта «Школьный друг», а также подопечные хосписа «Бумажная птица». Мероприятие проводилось при поддержке «РК Авангард», «РК-Управление событиями», «Балтийская звезда», детского драматического «Театра у Нарвских ворот», АО «Корпорация ИнФинТех» и сети кондитерских «Британские пекарни».

Подробная информация о проекте «Школьный друг» – на сайте проектов и инициатив Фонда Росконгресс.