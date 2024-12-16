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В Санкт-Петербурге прошла благотворительная елка для подопечных соцпроекта «Школьный друг»

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Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

15 декабря на территории Outlet Pulkovo Village состоялась благотворительная елка для детей. Это традиционное новогоднее мероприятие фонда «Росконгресс» для подопечных проекта «Школьный друг».

Проект «Школьный друг» входит в экосистему социальных, образовательных и молодежных инициатив фонда «Росконгресс» «Потенциал страны», направленную на создание условий для развития кадрового потенциала с учетом всех категорий населения, в том числе людей с инвалидностью и ОВЗ, разного уровня образования, дохода, мотивации, способностей и стартовых возможностей.

Волонтеры и специалисты проекта «Школьный друг» занимаются с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, по школьной программе, готовят их к успешной сдаче выпускных экзаменов, помогают раскрыть способности и наладить общение в семье и со сверстниками. Для участников организуются обучающие курсы, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В проекте школьники взаимодействуют с педагогами, учатся самостоятельно организовывать учебный процесс, получают дополнительную мотивацию и поддержку.

«Елка, проводимая командой «Школьного друга», – добрая новогодняя традиция фонда «Росконгресс», в этом году она прошла уже в четвертый раз. Благодарим всех причастных к этому событию, вместе нам удалось подарить детям настоящий праздник и ускорить приближение новогоднего волшебства», — отметил председатель правления, директор фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Новогоднюю программу для ребят подготовила команда «Школьного друга» совместно с друзьями и партнерами проекта. В программу вошли представление от детского «Театра у Нарвских ворот», мастер-класс по изготовлению елочных игрушек, выступление фокусника, встреча с Дедом Морозом, а также праздничное чаепитие и памятные подарки от партнеров фонда «Росконгресс».

На праздник были приглашены воспитанники социального проекта «Школьный друг», а также подопечные хосписа «Бумажная птица». Мероприятие проводилось при поддержке «РК Авангард», «РК-Управление событиями», «Балтийская звезда», детского драматического «Театра у Нарвских ворот», АО «Корпорация ИнФинТех» и сети кондитерских «Британские пекарни».

Подробная информация о проекте «Школьный друг» – на сайте проектов и инициатив Фонда Росконгресс.

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