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Пресс-релиз

В Москве наградили победителей юбилейной Национальной премии «Приоритет – 2024»

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Пресс-центр премии «Приоритет-2024»

В Москве 26 ноября назвали лауреатов X Национальной премии в области промышленных технологий «Приоритет — 2024».

Торжественная церемония награждения победителей прошла в столичном отеле «Континенталь». Победителями объявлены 37 компаний в 23 номинациях, а всего поступило более 200 заявок, сообщили в пресс-центре конкурса.

«В этом году у премии юбилей — 10 лет! Очень горды тем, что все эти годы интерес к конкурсу растет. Особенно важно, что премия поддерживается профессиональным сообществом и имеет большой отклик среди такого количества российских производителей. Желаем участникам, финалистам и лауреатам дальнейших успехов в разработке инновационных промышленных проектов и продуктов», - прокомментировал директор Национальной премии «Приоритет — 2024» Евгений Пинаев.

Заветные статуэтки победителям премии «Приоритет — 2024» вручали члены экспертного и наблюдательного советов конкурса: председатель экспертного совета премии «Приоритет — 2024», инженер, заслуженный изобретатель РФ, председатель правления РТФ Вадим Куликов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Станислав Наумов, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, руководитель бюро центрального совета Союза машиностроителей России Сергей Иванов, вице-президент, руководитель исполкома ООО «Деловая Россия» Нонна Каграманян, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, президент НП «РУССОФТ» Валентин Макаров, исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, председатель Всероссийской организации качества Геннадий Воронин, председателя оргкомитета премии «Приоритет- 2024» Виталий Расницын, а также руководители отраслевых ассоциаций и союзов- партнеров конкурса.

Лауреатами X Национальной премии «Приоритет — 2024» стали:

• «Базис» в номинации «Облачные решения»
• ПАО «Газпром нефть» в номинации «ТЭК»
• РТК-ЦОД в номинации «Инфраструктурные решения»
• АО «ГЕНЕРИУМ» в номинации «Медицина и здравоохранение»
• ПАО «Газпром нефть» в номинации «ИТ-платформа для промышленных предприятий»
• АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в номинации «Искусственный интеллект в производстве»
• Компания ООО «Электрорешения», бренд EKF в номинации «Промышленный интернет вещей»
• АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» в номинации «Электроника и робототехника»
• НПК Фарминжиниринг совместно с ООО «Вентех» в номинации «Инжиниринг промышленных технологий»
• ИТ-холдинг Fplus в номинации «Эффективное использование решений Big Data в производстве»
• «АЭМ-технологии» в номинации «Технологии дополненной и виртуальной реальности»
• Компания «Лазеры и аппаратура» и СТАН в номинации «Станкостроение»
• Концерн Русэлпром и ООО «РЕД СОФТ» в номинации «Транспорт и логистика»
• АО «Трансмашхолдинг», ООО «Пегас-Агро» и ООО АФ «Перспектива» ОМЗ в номинации «Машиностроение»
• Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в номинации «Металлургия»
• Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, АО «Научно-исследовательский институт электронной техники» и АО «Концерн «Калашников» в номинации «Прорывная технология»
• ООО «ОКАПОЛ» и ООО ПК «ЮСТ» в номинации «Химия и биотехнологии»
• АО «ГЕНЕРИУМ» и Фармацевтический холдинг «Нацимбио» Госкорпорации Ростех в номинации «Фармацевтика и микробиология»
• АО «РТ-Техприемка» и STELKON в номинации «Автоматизация производства»
• РЕХАУ и ООО «ТЕХНОПРИСТ» в номинации «Комплексная реализация инноваций в промышленности»
• «АЭМ-технологии» и Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» в номинации «Цифровые двойники в промышленности»
• «Газета.Ru» за вклад в продвижение промышленных технологий в России

ГРАН-ПРИ в номинации «Лидер импортозамещения» удостоены сразу несколько компаний:

• ООО «РОТОСНАБ» за импортозамещающий продукт — Фильтр всасывающий 3»
• Атомик Софт за Альфа платформу - инструментальную программную платформу для автоматизации и диспетчеризации
• АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» за реализацию проекта «Керамическая оснастка из конструкционного корундового материала на основе отечественного сырья»
• ООО «Киберпротект» за программный продукт «Кибер Бэкап»
• Компания Норникель за многолетнюю поддержку премии и вклад в развитие промышленных технологий в России.

Конкурс проводится десятый год подряд. За эти годы победителями стали почти 400 российских компаний, а всего было подано свыше 3 тыс. проектов.

Организаторы и партнеры премии «Приоритет — 2024»:

• Организатор — НП «Центр развития общественных коммуникаций»
• Оператор — ООО «Проектный офис «Приоритет»
• Генеральный партнер — компания «Норникель»
• Официальный партнер — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
• Генеральный медиапартнер — медиахолдинг Rambler&Co
• Официальный информационный партнер — ИД «Аргументы и Факты»

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