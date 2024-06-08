Искусственный интеллект стал спикером сессии на ПМЭФ

«Люди опасаются, студенты мечтают, а врачи эффективно применяют». На площадке пространства «Здоровое общество» Петербургского международного экономического форума обсудили потенциал применения искусственного интеллекта в здравоохранении. В дискуссии принял участие Искусственный интеллект. ИИван — сгенерированный нейросетью эксперт – рассказал, что думает о применении ИИ в здравоохранении. В России идет активное внедрение медицинских решений с использованием ИИ.

Согласно распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, до 2030 года медицинские организации по всей стране обязаны внедрить не менее 12 ИИ-систем.

В настоящее время по поручению Минздрава в медицинских организациях по всей стране идет активное внедрение медицинских изделий с ИИ, которые призваны сократить нагрузку на врачей в части анализа медицинских данных, предоставить углубленную аналитику, а также улучшить взаимодействие системы здравоохранения с пациентами при помощи различных умных ассистентов. В прошлом году в рамках Федерального проекта по созданию единого цифрового контура в здравоохранении было внедрено не менее одного такого изделия в каждом субъекте Российской Федерации. Кто знает, может в будущем нас будут лечить роботы?

«Благодаря усилиям правительства нашей страны и Министерства здравоохранения России сформирована полноценная ИТ-инфраструктура, которая позволяет нам говорить о готовности внедрения медицинских изделий с искусственным интеллектом в практическое здравоохранение. Нет смысла дискутировать, будет ли ИИ частью системы здравоохранения или нет. Уже сегодня он является одним из инструментов. Задача экспертов, медицинских работников, разработчиков сделать так, чтобы ИИ был максимально эффективным, безопасным и приносил пользу пациентам», — отметила Ольга Кобякова, директор ЦНИИОИЗ Минздрава России — НМИЦ по оргздраву.

Своеобразным толчком как для развития, так и для применения технологий с искусственным интеллектом в здравоохранении во всём мире стала пандемия Ковида, отметил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев. «Возможное недоверие и скептицизм, как со стороны медицинского сообщества, так и со стороны пациента – естественно. У пациентов нет достаточной информации, как работает ИИ, насколько он надежен. При этом вы видим плюсы – это и точность, и обработка большого объема данных, быстрота диагностики и назначение персонифицированного плана лечения».

Мнение пациентов на применение ИИ в здравоохранении высказал креативный продюсер шоу на «Rutube» Андрей Родной. Он подчеркнул, что необходимо отделить врача от ИИ.

«Несомненно, врач и ИИ представляют собой симбиоз, это как водитель и автомобиль. Искусственный интеллект в данном случае выступает в качестве грамотного и правильно настроенного инструмента, который помогает врачу. А доверие пациента к использованию ИИ при диагностике или лечения заболевания полностью зависит от того, доверяет ли сам врач цифровым сервисам», — отметил Андрей Родной.

Полноправным участником дискуссии стал цифровой помощник ИИван, который предложил свой взгляд на ключевые вопросы внедрения ИИ в здравоохранении. «Я думаю, что многие люди будут не против, если врачи начнут использовать искусственный интеллект в процессе диагностики и лечения. Представьте себе: вы приходите к врачу, и благодаря моим коллегам он может сразу же определить, что с вами происходит, с невероятной точностью. Это, как если бы у вашего врача появились суперспособности», — отметил сгенерированный нейросетью эксперт.

Спикерами сессии также стали: главный врач Мурманской городской поликлиники № 2 Константин Биджоев, министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский и эксперт ЦНИИОИЗ по ИИ, CEO Webiomed Александр Гусев.

Участники обсудили имеющиеся страхи относительно применения ИИ в здравоохранении, а также потенциальные пути их решения, осветили возможные преимущества от внедрения ИИ для различных участников системы здравоохранения. В рамках сессии был представлен опрос пациентов, врачей и студентов медицинских ВУЗов. Есть опасения, что ИИ примет решение за врача неправильно и не понимают, кто будет нести ответственность в этом случае, хотя и признают пользу цифровизации и новых технологий. Несмотря на это врачи отмечают эффективность применения ИИ в диагностике.

В целом все были едины в том, что ИИ это не далекое будущее, а реальность. В медицинских организациях страны активно внедряются ИИ-решения, включая анализ медицинских изображений и электронной медицинской карты, автоматизацию call-центров и применение цифровых ассистентов для врачей. Роль ИИ — это цифровой ассистент, который помогает быстро принимать решения, высвобождает врачу дополнительное время и вдохновляет студентов медицинских ВУЗов.

«Главная задача, которую мы как разработчики поставили для себя — это повысить эффективность работы всей системы здравоохранения в целом и при этом сократить затраты времени врача на рутинный анализ медицинских данных — то, что сегодня ИИ делает в разы быстрее и намного точнее человека. Пользователи ИИ же отмечают эффективность технологии ИИ, которая выступает как новые помощники, выручает в ситуации сильного дефицита времени, помогает быстро проанализировать данные и убрать лишнюю работу» — отметил Александр Гусев, эксперт ЦНИИОИЗ по ИИ, CEO Webiomed.