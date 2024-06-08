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Форум Креативного Бизнеса и выставка «Национальные бренды БРИКС» прошли в рамках ПМЭФ

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На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

На XXVII Петербургском международном экономическом форуме

Сергей Бобылев/РИА Новости

Перспективы развития креативных индустрий в масштабе БРИКС с фокусом на сохранении культурного многообразия и опорой на национальную самобытность обсудили участники VIII Форума Креативного Бизнеса, организованного Социальной платформой фонда «Росконгресс» — фондом «Инносоциум», который прошел 8 июня в заключительный день ПМЭФ-2024.

Уникальность VIII Форума Креативного Бизнеса заключалась в том, что впервые широкий диапазон актуальных тем сферы креативных индустрий удалось рассмотреть в масштабе сотрудничества со странами БРИКС.

Участники сессий поделились успешным опытом и обсудили дальнейшее развитие широкого спектра направлений сферы социального и творческого предпринимательства. В своих выступлениях спикеры дали оценку потенциала креативных индустрий как инструмента создания устойчивого будущего, отметили эргономичные решения, синергию инноваций и творчества, гармоничную интеграцию национальных традиций в формирование современной культуры.

«Эффективной основой для развития всех направлений творческого предпринимательства показала себя опора на традиционные культурно-исторические ценности, творческое наследие и развитие человеческого капитала. В современном мире меняется технологический уклад, трансформируется система международных отношений, процесс глобализации уступает место стремлению к уникальности, которая наиболее ярко проявляется там, где есть традиции. Форум Креативного Бизнеса стабильно демонстрирует себя в качестве востребованной дискуссионной площадки, где обсуждаются насущные вопросы развития творческого предпринимательства, он стимулирует практический интерес у бизнеса, формирует перспективную структуру креативного сектора экономики», — отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ПМЭФ Антон Кобяков.

К проведению ПМЭФ-2024 в рамках Плана председательства России в БРИКС в 2024 году была приурочена выставка «Национальные бренды БРИКС». Мероприятие прошло в дни работы ПМЭФ с 6 по 8 июня в историческом здании Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина на Васильевском острове.

Организаторы мероприятия представили культовые художественные фильмы и коллекцию киноплакатов из хранилища Госфильмофонда, а также арт-инсталляции, созданные студентами академии. Чтобы обеспечить возможность ознакомиться с уникальными экспонатами как можно большему числу участников и гостей форума были смонтированы дополнительные экспозиционные стенды в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

На экспозициях была представлена уникальная коллекция плакатов и подборка киноафиш, выпущенных в разные годы к кинопрокату национальных фильмов стран-участников БРИКС и приуроченных к показам отечественных картин в странах БРИКС.

«Выставка показала, как более полувека назад талантливые художники средствами дизайн-графики создавали шедевры, определившие развитие графического языка на много лет вперед и являющиеся сегодня частью национального художественного достояния. Получилось увлекательное исследование истории киноплаката, истории советского кино и, что особенно важно, истории стран, входящих в объединение БРИКС, ведь искусство существует в контексте истории», — отметил председатель правления и директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Автор концепции экспозиции – Семен Михайловский. Творческим директором и организатором выставочного направления, демонстрирующего креативные достижения и культурное разнообразие народов России и стран БРИКС, выступила заместитель директора фонда «Росконгресс» Елена Маринина.

Акцент на взаимовыгодную совместную деятельность со странами БРИКС в сфере творческих индустрий был отражен в программе VIII Форума Креативного Бизнеса.

16 сессий Форума Креативного Бизнеса были разработаны в рамках Плана председательства России в БРИКС в 2024 году и были посвящены тематике развития креативных индустрий стран БРИКС.

4 сессии в программе ФКБ были посвящены локальной тематике. Широкий круг актуальных вопросов сферы креативного предпринимательства и высокий интерес к современным трендам в развитии креативных индустрий обусловил включение этой тематики и в деловую программу ПМЭФ. Состоялись 4 сессии, анализировавших роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры, развитие творческого взаимодействия стран БРИКС, новое индустриальное кино и перспективные жанры в кинематографе и медиа.

Также в деловой программе ПМЭФ прошла пленарная сессия «Великие культуры: новые возможности развития творческого взаимодействия стран БРИКС».

Обеспечив высокий экспертный уровень приглашенных спикеров и обоснованную заинтересованность участников ПМЭФ-2024 в системном обсуждении вопросов, влияющих на развитие креативных индустрий, организатор Форума Креативного Бизнеса — фонд «Инносоциум», значительно улучшил достигнутые предыдущим форумом показатели.

На мероприятиях форума выступили 200 спикеров, участие в них приняли более 2 тыс. гостей ПМЭФ, трансляции сессий достигли 1,3 млн просмотров в соцсетях.

Партнером программы является «ВКонтакте» — основная социальная сеть мероприятия и стриминговый сервис. Генеральный медиапартнер — «Газпром-медиа Холдинг».

Информационная поддержка мероприятия — Медиахолдинг Independent Media.

Оператор мероприятий в рамках председательства Российской Федерации в объединении БРИКС — фонд «Росконгресс».

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