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Как победить рак легкого? Инновационные методики диагностики и лечения

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Борьбу с раком легкого обсудили участники экспертной дискуссии в рамках деловой программы экосистемы «Здоровое общество» на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, председатель Ассоциации онкологов Северо-Запада Алексей Беляев, рак легкого занимает ведущее место в структуре заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. На его долю в мире приходится около 2,2 млн новых случаев и 1,8 млн смертей ежегодно.

«Чем раньше диагностируется рак легкого и назначается лечение, тем больше вероятность излечения и лучше прогноз заболевания. Но, к сожалению, несмотря на все усилия, сейчас рак легкого в 70% случаев выявляется на поздних стадиях, причем в 40% при постановке диагноза у пациентов имеются отдаленные метастазы, поскольку часто рак легкого протекает незаметно до поздних стадий. В этой связи необходимо обращать внимание на первичную профилактику, в том числе отказ от табакокурения. Ведь снижение заболеваемости и смертности от рака легкого доказано во многих странах, где падает потребление табака», — сказал Алексей Беляев.

Еще одним направлением ранней диагностики может служить вторичная профилактика и внедрение скрининга рака легкого, добавил директор ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России.

«В ходе сегодняшней сессии в рамках Петербургского экономического форума прошло продуктивное обсуждение данных подходов. Важно также отметить, что реализуемые меры в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» (ФП «БОЗ») дали свои плоды.

Финансовое обеспечение, выделенное в рамках ФП «БОЗ» в период 2019–2023 гг., позволило значимо улучшить качество оказания медицинской помощи онкологическим пациентам и тем самым увеличить продолжительность их жизни», — отметил Беляев.

Он подчеркнул, что благодаря проекту пациенты живут в стойкой ремиссии, продолжают работать и приносить пользу государству.

По его словам, дальнейшее снижение смертности от злокачественных новообразований и достижение новых целевых показателей возможно только в том случае, когда ежегодно и непрерывно в систему оказания медицинской онкологической помощи будут внедряться изменения, которые приводят к снижению смертности.

«Обязательной частью таких изменений должно быть дальнейшее внедрение в практику инновационных диагностических и лечебных технологий, в том числе эффективных современных лекарственных препаратов, которые доказанно снижают одногодичную летальность и общую смертность», — отметил Беляев.

Приоритетными целями системы здравоохранения по предотвращению развития рака легкого являются многократный рост случаев выявления и лечения заболевания на ранних стадиях, а также стимулирование развития и внедрения инновационных методов терапии с применением передовых научных достижений, в том числе персонализированной высокотехнологичной медицины.

В связи с этим повестку совместной работы государства и профессионального сообщества, которая должна способствовать значительному повышению шансов на жизнь у пациентов, формируют вопросы необходимости усовершенствования мер первичной профилактики, расширения возможностей для реализации программ онкоскрининга в рамках диспансеризации во всех регионах России, привлечения мощностей искусственного интеллекта для интерпретации результатов диагностических исследований.

«У значительного числа пациентов с раком легкого опухоль выявляют на запущенной, IV стадии. При этом раннее выявление заболевания является ключевым фактором для улучшения прогноза. Достичь своевременной постановки диагноза при раке легкого с помощью основного метода диагностики, флюорографии, проблематично. Лучшей альтернативой рентгенографии считают низкодозовую компьютерную томографию (НДКТ). Важно отметить, что система отечественного здравоохранения практически готова к внедрению НДКТ как основного метода скрининга», — сообщил д. м. н., профессор, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ Игорь Тюрин.

Он подчеркнул, что основной задачей остается организационное встраивание НДКТ в процедуру диспансеризации взрослого населения: подготовка кадров, выстраивание маршрутизации, логистика пациентов. Проекты по внедрению НДКТ для скрининга рака легкого уже запущены в нескольких регионах страны в пилотном режиме.

«Везде мы видим позитивную тенденцию: увеличение выявления опухолей в начальной стадии и увеличение хирургической активности в плане лечения такого рода пациентов», — отметил Игорь Тюрин.

В рамках сессии участники обсудили, какие программы по профилактике, выявлению и лечению рака легкого зарекомендовали себя как наиболее эффективные в России и в мире, какие возможности для реализации программ по скринингу рака легкого как инструмента снижения смертности от злокачественных новообразований существуют на сегодняшний день, а также какой успешный международный опыт организации программ по профилактике и лечению рака легкого может быть применен в России.

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