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На ВЭФ впервые в мире выступил искусственный интеллект с Большим симфоническим оркестром

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Фонд «Росконгресс»

На VIII Восточном экономическом форуме состоялся первый в мире концерт, солирующую роль в котором была отведена искусственному интеллекту в режиме импровизации под аккомпанемент Большого симфонического оркестра. Симфонию №1 «Космос» написал музыкант и композитор Петр Дранга совместно с разработанной Сбером нейросетью SymFormer. Выступление прошло на Приморской сцене Мариинского театрав рамках Фестиваля культуры «Владивостокские сезоны». Организатор ВЭФ — фонд Росконгресс.

«Играющий искусственный интеллект является подспорьем, ни в коем случае не заменой человека, а только дополнением – другом, помощником, но не ориентиром. Искусственный интеллект придумал партию, такое событие произошло впервые в мире», – прокомментировал Петр Дранга.

Симфония № 1 для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра состоит из четырех частей. В первых двух частях композиции солирующую партию исполняли музыканты-виртуозы из Китая, а искусственный интеллект управлял экспрессивностью. В третьей и четвертых частях нейросеть выполнила настоящую импровизацию в режиме реального времени.

«Мы в Сбере уделяем очень большое внимания теме развития искусственного интеллекта. Это одно из самых фокусных, высокопотенциальных и высокоперспективных направлений. Мы использовали нашу нейросеть SymFormer, которой мы «показали» творение Петра Дранги: обучили ее на основе партитуры. Уникальность сегодняшнего события заключается в том, что нейросеть в режиме реального времени импровизировала на основе той информации, которую получила из партитуры», – рассказал главный эксперт по технологиям Управления экспериментальных систем машинного обучения Сбербанка Алексей Минин.

SymFormer – модель для генерации музыкальных произведений, основанная на принципе рассмотрения музыки в качестве нотного текста. Кроме того, дополнительным элементом выступления стал уникальный арт-объект, символизирующий нейромузыканта: «техно-матрешка». Центром музыкальной инсталляции, в свою очередь, стал SberBoom – мощная умная колонка с виртуальным ассистентом «Салют», которая продемонстрировала всем гостям мероприятия, насколько технологии ИИ глубоко проникли в сферу творчества и искусства.

«Фонд Росконгресс всегда с удовольствием реализует самые новаторские и интересные идеи. Концерт стал ярким событием Фестиваля культуры «Владивостокские сезоны» и вызвал большой интерес у зрителей. Уверена, что этот эксперимент удался: нам удалось показать, что мы не только страна, чью музыку уважают и любят во всем мире, мы еще и высокотехнологичная страна», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

VIII Восточный экономический форум проходит на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 10-13 сентября.

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