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Развитие многостороннего сотрудничества в сфере туризма на Дальнем Востоке обсудили на выездной сессии ВЭФ в Забайкалье

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ВЭФ

Перспективы международного сотрудничества в сфере туризма, развитие взаимодействия в индустрии гостеприимства, а также привлечение инвестиций в эту отрасль обсудили участники выездной сессии Восточного экономического форума «Путешествие на Дальний Восток: открываем Россию для иностранных туристов и инвесторов», которая состоялась 4 августа в рамках Забайкальского внешнеэкономического форума — 2023 «Новые горизонты». Оператор мероприятия — Региональный центр экспорта Забайкальского края при поддержке Фонда Росконгресс.

«Сейчас в рамках преференциальных режимов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток в туристической отрасли Дальнего Востока реализуются 307 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 154 млрд рублей. Наша задача как государства — привлечь сюда всех талантливых предпринимателей, инвесторов, руководителей, людей, которые готовы создавать туристический продукт, создать такую инфраструктуру, которая сделает отдых комфортабельным: современному туристу нужна транспортная доступность, связь, доступность медицинских услуг. Я уверен, это все в наших силах. Всем нашим друзьям и коллегам, гостям из дружественных государств хочу пообещать всестороннюю помощь Правительства РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики в том, чтобы ваши замыслы, ваши проекты по созданию туристического продукта состоялись», — сообщил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также глава ведомства поддержал озвученную в ходе сессии инициативу об упрощенном трудоустройстве ветеранов СВО в туристическую отрасль Дальнего Востока. По словам модератора дискуссии, художественного руководителя туристического клуба «Молодость» Алексея Карахана, для многих из таких граждан возвращение к мирной жизни может проходить при помощи работы гидами и проводниками. «Я хотел бы горячо поддержать вашу инициативу и предложить вам подготовить предложения о том, как с точки зрения бизнеса могла бы выглядеть ее реализация. Сформулированное предложение обсудим с ответственными органами государственной власти, участниками отрасли, фондом «Защитники Отечества». Хотелось бы, чтобы ребята, отдав долг Родине, встраивались в мирную жизнь на более высоком уровне, с большей материальной компенсацией и вовлеченностью», — подчеркнул Алексей Чекунков.

Участники сессии обсудили перспективы создания межрегиональных туристических маршрутов, а также различные аспекты организации экологического, промышленного и экотуризма. По словам Губернатора Забайкальского края Александра Осипова, регион обладает гигантскими возможностями для налаживания взаимного туризма с партнерами из Китая, Монголии и других стран.

«Забайкальский край имеет развитую железнодорожную и автодорожную сеть, большое количество пограничных переходов. При этом, планируется и создание новых. Сейчас ведется совместная работа с нашими китайскими и монгольскими друзьями для того, чтобы сделать пересечение границы быстрым и удобным. Уже принято решение о введении электронных виз на двух пунктах пропуска — их число необходимо расширять. Также необходимо расширять способы пересечения границы, предоставлять людям как можно больше форматов удобного перемещения», — отметил он.

В свою очередь, о процессе перезапуска российско-китайского туризма после пандемии коронавируса рассказал Генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай. Согласно статистическим данным Китая, за 2019 год граждане этой страны совершили более 160 млн выездов за границу, из которых 2,250 млн в Россию, а 2,720 млн россиян, в свою очередь, выезжали в Китай.

«Забайкальский край граничит с Китаем, обладает прекрасными природными пейзажами, богат туристическими ресурсами, имеет сухопутное сообщение, что делает его естественным аванпостом в целях развития сотрудничества между странами. Предполагается, что вслед за облегчением визового режима в будущем все больше китайских граждан и туристических групп будут посещать Забайкальский край, знакомиться с его красотой и местными обычаями, а также приносить стимул в развитие местной экономики», — сообщил Ли Хай.

Выездная сессия ВЭФ прошла в Забайкалье впервые. Участие в дискуссии также приняли Губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель мэра г. Хулунбуир Сунь Вэй и заместитель начальника Управления культуры, туризма, радио и кино г. Хулунбуир Ли Джун Вэй, директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития РФ Никита Кондратьев, генеральный представитель Китайского комитета содействия международной торговле и Китайской палаты международной торговли Гао Ци, председатель Совета Ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александр Львов и вице-президент ВЭБ.РФ Дмитрий Аксаков.

Забайкальский внешнеэкономический форум «Новые горизонты» — 2023 проходит с 4 по 6 августа в туристических местах Забайкалья: эко-курорте «Кука», Ленд-Арт парке «Тужи» и Этнокомплексе «Кочевник». Основными целями проведения мероприятия являются раскрытие экспортного и туристического потенциала Забайкальского края, представление региона для потенциальных партнеров, определение точек роста экономики в части внешнеэкономической деятельности.

VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 г. во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

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