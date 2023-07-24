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В Санкт-Петербурге пройдет гастрономический фестиваль «Звезды Африки»

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Пресс-служба форума «Россия-Африка»

В рамках Второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия — Африка в Санкт-Петербурге пройдет гастрономический фестиваль «Звезды Африки». Главная цель проекта - познакомить жителей и гостей Санкт-Петербурга с лучшими традиционными блюдами Африканского континента. Организаторами проекта выступили Почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мандзела Жоселин-Патрик и одна из ключевых фигур российской гастрономии Александр Сысоев.

В лучших ресторанах и кафе города будет запущено меню с 3–4 блюдами (одна-две закуски, горячее, десерт), которые будут разработаны на основе рецептов знаковых блюд континента. За неделю можно будет попробовать больше сотни новых блюд, о которых многие даже не слышали и, конечно не пробовали: асида с экванг (каша из кукурузы с острым рагу из кокосового ореха), женатые сардины (сардины, маринованные в соусе чермула, с аттиеке и ферментированным корнем маниоки), арахисовый макруд с финиковым желе и тыквенным мороженым, садза (кукурузная каша с крабом и томатом), эфиопское рагу с арахисом, игисафулия (традиционное руандийское блюдо, приготовленное из курицы, овощей и бананов), ньям нгон (террин из семян тыквы с курицей), эфиопские блины Ынджера, джолоф с куриным шкварками, цыпленок по-сенегальски с соте из бамии

Попробовать блюда можно будет более чем в 20 ресторанах Санкт-Петербурга, включая известные по всей стране проекты Salone pasta&bar, La Maree, Fresa's, Sea Signora, Cafe Claret, «Блок». Полный список участников и меню сетов можно найти на сайте.

«Это очень сложный и интересный проект — для нас блюда африканской кухни малоизвестны и мы потратили массу времени, чтоб собрать знаковые блюда каждой страны. Таким образом петербургские шефы с особым интересом узнавали техники и сочетания континента, адаптируя их под вкусы россиян. Уверен, это будет из самых интересных опытов для всех любителей гастрономии» — Александр Сысоев

«Проект направлен на популяризацию африканских блюд и африканской кухни в России. Уверен, что проект еще больше укрепит в нашей стране интерес к туризму в Африку. Ведь еда — интернациональный язык и часть культуры, через которую легко и просто узнавать особенность стран», — заявил Почетный консул Республики Конго в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Мандзела Жоселин-Патрик.

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