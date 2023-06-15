Прогнозы развития рынка труда синхронизируют среднее профессиональное образование и запросы работодателей

Программа «Профессионалитет» позволила создать механизм подготовки программам среднего профессионального образования под запросы рынка. Для полной синхронизации необходимо создавать прогнозы развития рынка труда. К такому выводу пришли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и эксперты в сфере образования по итогам сессии «Профессионалитет»: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевые выводы

«Профессионалитет» помог синхронизировать среднее профобразование с запросами рынка.

«Проект «Профессионалитет» — это комплексное развитие всей системы среднего профессионального образования. Это возможность для молодого человека получить хорошую рабочую специальность. Также это развитие нашей суверенной экономики в рамках подготовки высококвалифицированных кадров. <…> Что сделано за последние два года? Мы синхронизировали те направления подготовки, которые были в регионах, с региональными программами рынка труда, выровняли КЦП [Комплексная целевая программа. — Ред.]. Важно, чтобы направления подготовки соответствовали тем задачам, которые ставит перед собой региональный рынок труда. <…> Мы ввели демонстрационный экзамен, то есть по окончании колледжа выпускник должен продемонстрировать свои практические навыки. Мы ввели возможность налогового вычета для тех предприятий, которые инвестируют в систему среднего профессионального образования. Мы ввели возможность создания учебно-производственных комбинатов колледжам, чтобы была дополнительная возможность внебюджетной деятельности и работа студентов на предприятии колледжа. Мы активно развиваем систему воспитательной работы. По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина все кураторы групп в колледжах получают дополнительные выплаты — пять тысяч рублей. <…> Введен День профессионального образования. <…> Все это — комплексная работа по повышению качества среднего профессионального образования, а «Профессионалитет» — это локомотив и движущая сила при переходе на отраслевую систему управления колледжами. <…> В конце года мы подведем итог рейтинга эффективности работы всех колледжей нашей страны», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

««Профессионалитет» сегодня — это один из важнейших проектов, одна из движущих сил новой модели экономического роста нашей страны. <…> То, чем сейчас занимается наша страна, наша экономика — это не импортозамещение, а развитие и создание новых продуктов, движение вперед. У нас нет задачи что-то заместить, у нас есть задача создать свое на новом технологическом уровне. <…> Проект «Профессионалитет» дает возможность большему количеству молодых людей <…> вступать в программу. Доступность этой программы во многих регионах растет, а это дополнительные возможности получить те профессии, которые будут давать более высокий доход молодым ребятам по всей стране. <…> Также [благодаря программе. — Ред.] появляются кадры в целом по стране, а это — больше инвестиционных проектов», — рассказал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«Вы видите, как сейчас изменился мир, видите, где мы теперь отдыхаем и куда путешествуем. <…> Нам понадобится большое количество специалистов в этой сфере [туризма. — Ред.]. «Профессионалитет» — это возможность по современным стандартам удовлетворить те потребности, которые сегодня есть в экономике регионов», — сказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Проблемы

Новая образовательная инфраструктура и законотворчество нужны для развития среднего профобразования.

«Нас беспокоит низкое целевое обучение в стране. Сегодня количество целевых студентов <…> еле превышает 2%. В отдельных регионах, таких как Кемеровская область, этот показатель достигает 18%, Татарстан — 8%, Московская область — почти 10%, но 2% по стране — очень низкий показатель. Это говорит о том, что компании не выстраивают долгосрочные отношения со своими будущими работниками, а работник не имеет перспективного плана и гарантийного трудоустройства на ближайшие пять лет. <…> Надо этот вопрос вернуть и, может быть, законодательно закрепить», — сказал председатель комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров.

«Должна быть правильная система мотивации внутри «Профессионалитета», потому что количество вовлекаемых учебных учреждений увеличивается. Рейтинг колледжей — это важная мотивационная история. <…> Вся система СПО существует для подготовки необходимых кадров, а эта необходимость оценивается по факту трудоустроенности, по уровню зарплаты. <…> Колледжи должны дополнительно мотивироваться, дополнительную мотивацию должны получать и их руководители», — отметил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«У нас фактически нет единого центра подготовки мастеров производственного обучения по сфере колледжей. Мы впервые создаем два крупнейших федеральных центра — в Калуге и в Нижнем Новгороде, там будет вестись переподготовка и подготовка кадров, преподавателей, мастеров производственного обучения для системы среднего профессионального образования. Это очень важно для развития всей системы и отраслей. Также очень важно то, что это будут современные технопарки, современные учреждения образования. Они дадут нам очень многое в плане подготовки мастеров производственного обучения. Раньше такого не было», — сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Нам [в Калужской области. — Ред.] необходимо 64 тысячи специалистов, из них 2/3 — это рабочие специальности. Для высшего образования мы сейчас завершаем строительство кампуса Бауманского университета на три тысячи студентов. Для того чтобы готовить рабочие специальности, у нас строится технопарк рабочих профессий. <…> Это серьезный шаг на пути подготовки специалистов», — рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Решения

Прогнозы развития рынка труда повысят эффективность среднего профобразования.

«В системе образования важно понимать, <…> какие кадры через пять–десять лет будут нужны, чтобы мы могли уже на уровне школьного образования [готовить детей. — Ред.]», — сказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Всегда нужно смотреть сверху вниз на то, что происходит в экономике, причем не только в российской, но и в мировой, нужно знать глобальные тренды. А дальше необходимо переводить это в конкретные цифры, чтобы понимать, как будет развиваться наш рынок труда. <…> Помимо прогноза, важна и мотивация на уровне каждого руководителя колледжа, чтобы он был ответственен за тот результат, за ту занятость, которую выпускники его колледжа получают в конкретном городе, в конкретном регионе», — отметил помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«Нам нужен прогноз от экономических служб Правительства РФ. Мы хотели бы в этом принимать активное участие. <…> С этого года мы хотели бы разрабатывать экономический прогноз потребностей кадров на ближайшие пять лет с ежегодным уточнением этого прогноза», — рассказал председатель комитета по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профессиональной ориентации Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Андрей Комаров.

«Если раньше какие-то колледжи вообще не могли набрать абитуриентов, то сейчас у нас конкурс — два человека на место. <…> В период волатильности колледжам очень важно опираться на таких крупных работодателей, как «Северсталь», РЖД и многие другие крупные компании, которые даже в условиях волатильности дают долгосрочный горизонт», — сказал руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами ПАО «Северсталь» Владимир Залужский.