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Бизнес

Перед гражданами замаячил «светофор»

ЦБ распространит принципы «антиотмывочной» платформы на физлиц

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Гавриил Григоров/ТАСС
Через год-полтора Центробанк планирует распространить свою «антиотмывочную» платформу, еще называемую «светофором», на физических лиц. С декабря она должна заработать в тестовом режиме для корпоративных клиентов 30 банков, после обкатки ее хотят применять и для граждан. В ЦБ заявили, что это делается, в первую очередь, для выявления «дропов» — людей, используемых для обналичивания незаконно полученных доходов.

Центральный банк будет дополнительно контролировать финансы физических лиц, распространив на них действие своей «антиотмывочной» платформы. Об этом на международном банковском форуме «Банки России — XXI век» заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает РБК.

«Конечно, после того как мы обкатаем эту платформу на юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, мы, безусловно, будем распространять ее действие и на физических лиц», — рассказал Ясинский.

По его словам, физлица, их доходы, платежи и другие финансовые показатели требуют более тонкого подхода, чем юрлица и ИП. Ясинский отметил, что на шлифовку «антиотмывочной» платформы на юрлицах уйдет от одного до полутора лет, после чего регулятор планирует расширить ее и на физических лиц.

Речь идет о платформе «Знай своего клиента», или, как она называется на Западе, Know Your Customer (KYC). Это система финансового регулирования банков, букмекерских контор и других компаний, работающих с деньгами частных лиц. В рамках таких платформ перед проведением финансовых операций необходимо установить личность контрагента. Это делается, прежде всего, для выявления случаев отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.

В России KYC предложили внедрить в 2019 году, разработанный Центробанком сервис получил неофициальное название «светофор». В рамках этой системы все организации и ИП разделяют на «красную», «желтую» и «зеленую» категории в зависимости от уровня рисков. Сама платформа пока еще не заработала, по планам ЦБ, около 30 российских банков должны начать ее тестировать в декабре этого года. Регулятор полагает, что 95% корпоративных клиентов банков в итоге получат «зеленый» статус.

Как объяснял Ясинский на сочинском форуме, для физических лиц применение «антиотмывочной» платформы будет только плюсом. Представитель Центробанка сообщил, что если клиент банка будет внесен в «зеленый» список, то банк не будет его «мурыжить» долгими запросами и подтверждениями финансовых операций, а также отказывать в их проведении.

В беседе с РБК Ясинский уточнил, что расширение «светофора» на физлиц будет нацелено, в первую очередь, на борьбу с так называемыми «дропами» — людьми, которые, как правило, служат для легализации незаконно полученных доходов.

Применять KYC к физикам сразу не позволяет технический аспект: в отличии от юрлиц и ИП, у граждан нет обязательного универсального идентификатора. Это не позволяет ЦБ отслеживать платежную историю в режиме реального времени. Однако в регуляторе уверены, что в скором времени ситуация изменится.

Инициатива ЦБ о внедрении «антиотмывочной» платформы вызвала неоднозначную реакцию банков. Во многих кредитных организациях заявили, что эта система может вытеснить собственные инструменты банков по оценке клиентов. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что не видит проблемы. По ее словам, банкам проще поставить в стоп-лист какого-то незначительного клиента с небольшими оборотами, чем детально изучать его профиль, платежи, риски.

«Было много обоснованной критики со стороны малого и среднего бизнеса, что процедуры контроля за незаконными операциями, отмыванием иногда могут малый бизнес на грань выживания поставить», — говорила Набиуллина, добавив, что работа «светофора» будет направлена, в первую очередь, на защиту субъектов МСП.

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