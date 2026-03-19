Мерц заявил, что Европа должна участвовать в переговорах по Украине

Мерц потребовал место для Европы за столом переговоров по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц потребовал для Европы место за столом переговоров по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не может быть так, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев», — отметил Мерц.

Кроме того, он призвал усилить давление на Москву со стороны США и европейских партнеров.

В конце февраля Мерц назвал перемирие на Украине условием переговоров с Россией. По словам канцлера ФРГ, он готов к диалогу с Россией, однако он назвал такие переговоры «бессмысленны».

19 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности находится на паузе.

Накануне стало известно, что мирные переговоры по Украине буксуют на фоне эскалации на Ближнем Востоке, при этом Киев опасается, что внимание США окончательно смещается к Ирану. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встречи откладываются, несмотря на ежедневные контакты сторон, а новые площадки — от США до Женевы — остаются предметом споров. Глава государства признался в интервью, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу влияния войны на Ближнем Востоке на ситуацию с конфликтом в республике.

Ранее сообщалось, что Европа предложила Украине повременить с мирным соглашением.