Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Бурятии арестовали экс-зампреда правительства

Суд арестовал экс-зампреда правительства Бурятии по делу о мошенничестве
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Советский районный суд города Улан-Удэ арестовал экс-зампредседателя правительства Бурятии Евгения Луковникова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе прокуратуры республики.

По словам собеседника агентства, Луковников помещен под стражу на два месяца.

17 марта РИА Новости сообщало, что задержание Луковникова в Москве связано с расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве, однако он не является фигурантом.

О задержании Луковникова в Москве ранее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, бывшего чиновника этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий.

Цынденов отметил, что задержание Луковникова связано со строительством третьего моста в столице республики. Речь идет о субподрядных работах, которые выполняли фирмы с участием аффилированных с экс-зампредом лиц.

Уточняется, что Луковников курировал инфраструктурный блок в правительстве Бурятии и ушел в отставку в июне 2025 года по состоянию здоровья.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
