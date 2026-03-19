В Бурятии арестовали экс-зампреда правительства

Суд арестовал экс-зампреда правительства Бурятии по делу о мошенничестве

Советский районный суд города Улан-Удэ арестовал экс-зампредседателя правительства Бурятии Евгения Луковникова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе прокуратуры республики.

По словам собеседника агентства, Луковников помещен под стражу на два месяца.

17 марта РИА Новости сообщало, что задержание Луковникова в Москве связано с расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве, однако он не является фигурантом.

О задержании Луковникова в Москве ранее сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, бывшего чиновника этапируют в Улан-Удэ для проведения следственных действий.

Цынденов отметил, что задержание Луковникова связано со строительством третьего моста в столице республики. Речь идет о субподрядных работах, которые выполняли фирмы с участием аффилированных с экс-зампредом лиц.

Уточняется, что Луковников курировал инфраструктурный блок в правительстве Бурятии и ушел в отставку в июне 2025 года по состоянию здоровья.

