Российская армия в ходе СВО взяли под контроль два населенных пункта

Минобороны: ВС России освободили Федоровку Вторую и Павловку в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Федоровку Вторую и Павловку. Об этом сообщили в Минобороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Федоровка Вторая Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

18 марта в ДНР российские войска взяли под контроль населенный пункт Александровку. В сообщении отмечается, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Запад».

17 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России в ходе наступления освободили населенные пункты Сопычь в Сумской области и Каленики в ДНР.

До этого начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что за две недели марта объединенная группировка российских войск освободила 12 населенных пунктов. Он также сообщил, что в рамках выполнения задач специальной военной операции российская армия продвигается по всем направлениям.

Ранее российские бойцы показали трофеи из бункера в Днепропетровской области.

 
