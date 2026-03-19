Россиянам пообещали обеспечить доступ к прокату самокатов без интернета

В большинстве регионов России, включая Москву, сезон проката самокатов пока не стартовал. Есть надежды, что к моменту открытия сервисов мобильная связь, которую сегодня часто отключают, будет работать в полном объеме. Однако даже если перебои сохранятся, россияне смогут брать средства индивидуальной мобильности напрокат, так как они могут работать в автономном режиме, заверил в беседе с Tsargrad.tv пресс-секретарь одной из кикшеринговых компаний Денис Балакирев.

«Современные самокаты – это по большому счёту самостоятельные компьютеры. У каждого самоката есть IoT-модуль, это так называемый мозг самоката, который связывает его с системой и который в числе прочего позволяет ему оставаться на связи, даже если мобильный интернет потерян», — объяснил специалист.

Таким образом, устройства обладают функцией сохранения информации, поэтому если человек едет по городу, и в какой-то момент интернет пропадает, то IoT-модуль переходит на автономный режим работы до момента возобновления связи.

Современные самокаты оснастили такими функциями еще в прошлом сезоне, когда впервые начались сбои в работе интернета – по словам Балакирева, сервисам на этом фоне пришлось оперативно доработать системы и модернизировать IoT-модуль, чтобы он не терялся без связи. Более того, для удобства пользователей запустили также возможность оформить прокат с помощью смс-сообщения, подчеркнул эксперт. То есть даже начать поездку можно без мобильного интернета, приложение будет автоматически переводить пользователя на смс.

«Когда он приезжает в какую-то локацию, где тоже нет мобильного интернета, точно так же, при помощи СМС, он может завершить эту поездку», — заключил эксперт.

На днях зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что наблюдавшиеся в последнее время в крупных городах страны сбои в работе мобильного интернета связаны с «перенастройкой маршрутизации трафика». По его словам, работа завершится в ближайшее время. Он также напомнил о создании белых списков сайтов, доступных россиянам даже при отключении мобильного интернета, пообещав, что со временем в него включат все необходимые россиянам сервисы.

Ранее в России заявили о снижении числа аварий с участием электросамокатов.