Токаев получил письмо от Трампа

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил письмо от американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот приглашает его принять участие в саммите G20 в Майами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы республики Айбек Смадияров.
«На имя <...> Токаева поступило письмо [от] <...> Трампа. <...> [Президент США] подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании «Совета мира» и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — рассказал представитель казахстанского лидера.
Также, по словам Смадиярова, хозяин Белого дома выразил признательность по поводу предыдущей встречи с Токаевым. Трамп и президент Казахстана виделись на инаугурационном заседании «Совета мира», которое прошло в Вашингтоне в феврале.
Очередной саммит G20 пройдет в Майами в период с 14 по 15 декабря 2026 года. Мероприятие состоится в клубе Trump National Doral.
11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о поездке главы государства Владимира Путина на саммит G20 в США речи не идет.
Ранее пресс-секретарь Путина отметил важность контактов Москвы и Вашингтона в рамках G20.