Токаев получил письмо от Трампа

Трамп в письме пригласил Токаева на саммит G20 в Майами
Игорь Егоров/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил письмо от американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот приглашает его принять участие в саммите G20 в Майами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь главы республики Айбек Смадияров.

«На имя <...> Токаева поступило письмо [от] <...> Трампа. <...> [Президент США] подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании «Совета мира» и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — рассказал представитель казахстанского лидера.

Также, по словам Смадиярова, хозяин Белого дома выразил признательность по поводу предыдущей встречи с Токаевым. Трамп и президент Казахстана виделись на инаугурационном заседании «Совета мира», которое прошло в Вашингтоне в феврале.

Очередной саммит G20 пройдет в Майами в период с 14 по 15 декабря 2026 года. Мероприятие состоится в клубе Trump National Doral.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что о поездке главы государства Владимира Путина на саммит G20 в США речи не идет.

Ранее пресс-секретарь Путина отметил важность контактов Москвы и Вашингтона в рамках G20.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!