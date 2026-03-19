В СК раскрыли подробности об убийцах главы Новой Каховки

СК: задержаны пять человек, готовивших теракт против главы Новой Каховки
ФСБ РФ

ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК РФ) задержали пятерых граждан Украины и России, подозреваемых в пособничестве в убийстве главы Совета депутатов Новой Каховки Владимира Леонтьева в октябре прошлого года. Об этом в мессенджере Max сообщила официальный представитель следкома Светлана Петренко.

По ее словам, злоумышленники действовали по указанию украинских кураторов. Петренко уточнила, что в 2025 году один из фигурантов сам вышел на связь с представителями киевских спецслужб, после чего получил компоненты для сборки самодельного взрывного устройства (СВУ). Их ему передали при помощи беспилотника.

В октябре прошлого года фигуранты установили СВУ у входа в здание администрации Новой Каховки. Как только к зданию подъехал глава Совета депутатов Леонтьев, они привели в действие взрывное устройство. От полученных травм политик позднее скончался в больнице, также ранения получили две пожилые женщины, оказавшиеся поблизости, уточнила Петренко.

Силовики в ходе обыска у задержанных изъяли взрывчатые вещества и компоненты для изготовления бомбы, также они обнаружили специальные средства связи и восемь автоматов Калашникова.

Петренко отметила, что суд отправил под арест всех задержанных. Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта в отношении представителя власти. Все фигуранты признали вину в совершенном преступлении. В ходе допроса один из исполнителей рассказал, что теракт против Леонтьева совершили для запугивания местного населения.

Ранее житель Ростовской области был осужден на 20 лет за попытку теракта в Мелитополе.

 
