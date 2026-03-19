Россиянам рассказали, какой стаж нужен для максимальной пенсии

Для получения максимально высокой страховой пенсии в России важен не просто длительный стаж, а официальная работа с белой зарплатой, регулярными страховыми взносами и, при возможности, более поздний выход на пенсию. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

«Говорить о том, что максимальную страховую пенсию обеспечивает какой-то один конкретный стаж, некорректно. По действующим правилам в 2026 году для назначения страховой пенсии по старости россиянину необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов. Однако итоговый размер выплаты рассчитывается не только по стажу. Размер страховой пенсии считается по формуле: накопленный ИПК умножается на стоимость одного коэффициента, после чего добавляется фиксированная выплата. С 1 января 2026 года стоимость одного ИПК составляет 156,76 рубля, а фиксированная выплата — 9584,69 рубля. Максимальные выплаты даст стаж в 35–40 лет и более официальной работы, высокий белый доход и, в некоторых случаях, с более поздним выходом на пенсию», — пояснил Чихачев.

Эксперт отметил, что для высокой пенсии имеет значение так называемый качественный стаж. Речь идет об официальной занятости, полностью белой зарплате и длительном периоде работы, за который работодатель исправно перечисляет страховые взносы, подчеркнул Чихачев. При этом даже высокий доход не позволяет бесконечно увеличивать будущую пенсию, констатировал эксперт.

Он сослался на информацию Социального фонда России, согласно которой за один календарный год можно сформировать максимум 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Это означает, что у годового начисления пенсионных прав есть установленный предел, предупредил Чихачев.

«С практической точки зрения будущая страховая пенсия зависит сразу от трех факторов: продолжительности легального стажа, уровня официального дохода и выбранной стратегии выхода на пенсию», — сказал эксперт.

По его словам, дополнительно повысить размер выплаты можно, если отложить оформление пенсии. По данным СФР, более поздний выход на пенсию на срок от одного года до десяти лет дает повышающие коэффициенты.

