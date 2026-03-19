Ученые раскрыли, какое кровяное давление указывает на риск деменции

Большая разница между систолическим (верхним) и диастолическим (нижним) артериальным давлением может указывать на повышенный риск развития деменции. К такому выводу пришли исследователи из США. Результаты представлены на ежегодной научной сессии Annual Scientific Session of the American College of Cardiology (ACC.26).

Ученые проанализировали данные 8 536 взрослых старше 50 лет, участвовавших в крупном исследовании SPRINT. Испытуемые регулярно проходили измерения систолического и диастолического артериального давления. Первый показатель отражает максимальное давление в артериях во время сокращения сердца, а второй — минимальное давление в артериях между сокращениями сердца. Разница между этими значениями называется индексом пульсового давления.

За время наблюдения у 323 участников была диагностирована вероятная деменция. Анализ показал, что более высокий индекс пульсового давления и частоты сердечных сокращений были связаны с заметно более высоким риском когнитивных нарушений. При увеличении этого показателя вероятность развития деменции или легких когнитивных расстройств возрастала примерно на 76%.

Кроме того, исследователи оценили так называемую расчетную скорость пульсовой волны — показатель, отражающий жесткость и «старение» сосудов. У людей с более высокими значениями этого параметра деменция также развивалась значительно чаще.

Ученые отмечают, что такие показатели можно рассчитать на основе обычных измерений артериального давления и пульса во время стандартного медицинского осмотра. Это может позволить врачам выявлять повышенный риск деменции задолго до появления первых симптомов и рекомендовать пациентам меры по контролю давления и коррекции образа жизни.

Ранее был назван неочевидный способ улучшить показатели сахара в крови и состояние сердца.