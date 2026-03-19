В НАТО рассказали об обсуждении с США ситуации вокруг Ормузского пролива

НАТО в настоящее время обсуждает с Соединенными Штатами пути разблокирования Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов мира. Об этом в ходе пресс-конференции в Брюсселе сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

Как он сказал, судоходство в Ормузском проливе должно быть восстановлено как можно скорее.

«В настоящее время я наблюдаю, что союзники интенсивно обсуждают между собой, с США, как двигаться вперед и решать эту огромную проблему безопасности», — отметил Рютте.

18 марта Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что трафик судов через Ормузский пролив кратно снизился после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В период с 1 января по 27 февраля текущего года по данному стратегическому коридору проходили в среднем 84 судна в сутки. Сейчас этот показатель составляет всего 10 судов.

Иран на фоне атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива. Запрет на проход коснулся всех судов, включая коммерческие корабли и танкеры.

Ранее в Европе отказались выполнить просьбу США об отправке кораблей в Ормузский пролив.