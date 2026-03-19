Кремль начал приглашать журналистов на мероприятия через Max

Владимир Астапкович/РИА Новости

Пресс-служба Кремля начала приглашать журналистов на мероприятия посредством СМС и сообщений в мессенджере Max. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

«Раньше почти всегда для рабочего общения и контактов с корреспондентами использовали Telegram. А еще раньше <...> — Telegram и WhatsApp» (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — отмечается в заявлении.

Юнашев признался, что на этом фоне чувствует себя «динозавром».

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами, в ходе которого ему задали вопрос о возможной блокировке мессенджера Telegram. Представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах администрации главы государства и руководства Telegram. Также он обратил внимание, что Роскомнадзор (РКН) уже давал разъяснения по этой теме.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что на вопрос о начале блокировки Telegram могут достоверно ответить только в РКН. В то же время он добавил, что российские власти продолжают вести диалог с руководством мессенджера.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что Telegram по-прежнему не исполняет законодательство РФ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!