Семья Градского выиграла судебный спор против его вдовы

Бывшая жена Александра Градского Ольга и его дети Даниил и Мария выиграли судебный спор по разделу наследства композитора. Об этом сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) их адвокат Шота Горгадзе.

По словам Горгадзе, в результате судебных споров семье Градского удалось примерно в два раза уменьшить долю вдовы музыканта Марины Коташенко в пользу его детей. Сейчас доля Коташенко составляет около 30% вместо изначальных 70%.

Старшие дети и первая супруга Градского в совокупности получили около 70% наследуемого имущества.

«И это еще только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения! А также дело о признании вдовы недостойной наследницей», — заявил адвокат.

Ольга Градская обратилась в суд еще в 2022 году, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска. Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября.

