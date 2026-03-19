Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Семья Градского выиграла судебный спор против его вдовы

Семья Градского добилась уменьшения размера доли наследства вдовы мэтра Коташенко
Борис Ельшин/РИА Новости

Бывшая жена Александра Градского Ольга и его дети Даниил и Мария выиграли судебный спор по разделу наследства композитора. Об этом сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) их адвокат Шота Горгадзе.

По словам Горгадзе, в результате судебных споров семье Градского удалось примерно в два раза уменьшить долю вдовы музыканта Марины Коташенко в пользу его детей. Сейчас доля Коташенко составляет около 30% вместо изначальных 70%.

Старшие дети и первая супруга Градского в совокупности получили около 70% наследуемого имущества.

«И это еще только начало, потому что у нас в судах еще серия дел, по которым будут приняты соответствующие решения, в том числе об оспаривании отцовства Градского в отношении младшего сына, в родстве которого с Александром Градским есть большие сомнения! А также дело о признании вдовы недостойной наследницей», — заявил адвокат.

Ольга Градская обратилась в суд еще в 2022 году, так как хотела, чтобы ей выделили долю в части имущества, нажитого во время брака с мэтром. При этом еще в октябре 2023 года Ольге отказали в удовлетворении иска. Дети композитора Даниил и Мария, в свою очередь, подали апелляцию по иску о разделе имущества еще 20 ноября.

Ранее дочь мужа Распутиной обвинила певицу во вранье.

 
Теперь вы знаете
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!