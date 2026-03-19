Исключенного из ЛДПР депутата Свинцова не хотят брать в другие партии

«Ведомости»: исключенный из ЛДПР Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию»

Исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов рассматривал возможность перехода в «Справедливую Россию». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к партиям.

По словам собеседников издания, Свинцов начал вести переговоры с руководством «Справедливой России» еще несколько месяцев назад. Однако в партии сомневались в целесообразности перехода депутата и взяли время на обдумывание.

Параллельно депутат пытался наладить контакт с «Новыми людьми». Но там также отказались рассматривать его кандидатуру. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с «Ведомостями» заявил, что парламентарий «далек по ценностям» от партии.

«Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. <...> Он стал совсем токсичным», — отметил один из источников газеты.

18 марта пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила, что депутата Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по информационной политике Андрея Свинцова исключили из партии. Основанием стали «действия, порочащие репутацию ЛДПР, массовые жалобы со стороны жителей России, а также требования со стороны всех партийных региональных отделений», пояснила Кавшар.

По данным «Ведомостей», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий регулярно говорил о возможности исключения парламентария из партии в связи с его активной позицией касательно блокировки мессенджера Telegram. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Свинцов заявил, что исключение из ЛДПР не связано с его комментариями о Telegram.