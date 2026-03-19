Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Исключенного из ЛДПР депутата Свинцова не хотят брать в другие партии

«Ведомости»: исключенный из ЛДПР Свинцов не смог попасть в «Справедливую Россию»
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Исключенный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов рассматривал возможность перехода в «Справедливую Россию». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к партиям.

По словам собеседников издания, Свинцов начал вести переговоры с руководством «Справедливой России» еще несколько месяцев назад. Однако в партии сомневались в целесообразности перехода депутата и взяли время на обдумывание.

Параллельно депутат пытался наладить контакт с «Новыми людьми». Но там также отказались рассматривать его кандидатуру. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в беседе с «Ведомостями» заявил, что парламентарий «далек по ценностям» от партии.

«Не очень сейчас понятно, зачем он так начал себя вести, его испугаются просто [другие партии] с такой активностью. <...> Он стал совсем токсичным», — отметил один из источников газеты.

18 марта пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар сообщила, что депутата Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по информационной политике Андрея Свинцова исключили из партии. Основанием стали «действия, порочащие репутацию ЛДПР, массовые жалобы со стороны жителей России, а также требования со стороны всех партийных региональных отделений», пояснила Кавшар.

По данным «Ведомостей», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий регулярно говорил о возможности исключения парламентария из партии в связи с его активной позицией касательно блокировки мессенджера Telegram. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Свинцов заявил, что исключение из ЛДПР не связано с его комментариями о Telegram.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
