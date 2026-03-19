Мессенджер Max получил новый статус

Роскомнадзор: мессенджер Max получил статус социальной сети
Мессенджер Max получил статус социальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

По данным ведомства, Max получил статус социальной сети 18 марта.

«С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей, сообщают о себе сведения в Роскомнадзор <...>. Ведомство ведет реестр регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков», — говорится в сообщении.

19 марта журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что пресс-служба Кремля начала приглашать журналистов на мероприятия посредством СМС и сообщений в мессенджере Max.

16 марта Минстрой РФ сообщил, что в домовые чаты на платформе Max вступили почти 11 миллионов пользователей.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский сообщил, что управляющие компании и ТСЖ могут быть оштрафованы на сумму до 300 тыс. рублей за отсутствие домового чата в мессенджере Max или за неразмещение обязательной информации на платформе.

По его словам, с 17 февраля структуры ЖКХ должны публиковать на платформе сведения о режиме работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы, а также наладить электронный обмен сообщениями с собственниками жилья.

Требование Минстроя об обязательном общении УК и ТСЖ с жильцами через мессенджер Max вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили, что вступление в чат дома в Max не может быть «обязаловкой».

 
