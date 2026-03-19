В Москве накрыли фейковое модельное агентство

МВД: в Москве закрыли фиктивное модельное агентство, обманувшее более 100 человек

В Москве полицейские пресекли деятельность фиктивного модельного агентства. Всего силовики задержали восемь мошенников, которым удалось обмануть более 100 граждан, предлагая тем работу на подиуме, сообщила в мессенджере Мах официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, фигуранты арендовали в столице два офиса на Кожевнической улице и в Малом Кисельном переулке. Свои площадки мошенники широко рекламировали в интернете, предлагая будущим моделям пройти обучение в профильной академии, якобы именно это должно было стать первым шагом к успешной карьере.

Сперва девушкам было необходимо оплатить обучение, после чего модельное агентство заключит с ними трудовой договор. Однако со своей стороны мошенники условия не выполняли, а полученные деньги использовали по своему усмотрению.

Как отметила Волк, по факту произошедшего возбуждено 112 уголовных дел, которые объединили в одно производство. По предварительным подсчетам, сумма общего ущерба превышает 20 млн рублей. Расследование продолжается, добавили в МВД.

До этого сообщалось, что в Москве в отношении предпринимательницы и лауреата конкурса красоты Елены Шериповой возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщину подозревают в обмане людей, купивших ее модельные курсы.

Ранее модель из Москвы рассказала, как мошенники заманивают девушек на фальшивые кастинг.

 
