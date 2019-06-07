Боевые субмарины ТОФ устроили «подводную торпедную дуэль»

Начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что боевые субмарины российского Тихоокеанского флота провели в Японском море «подводную торпедную дуэль», передает РИА «Новости».

По его словам, «дуэль» состоялась в рамках плановых противолодочных учений. Две подводные лодки на практике учились искать, атаковать и контратаковать субмарины условного противника при применении оружия и средств​ гидроакустического противодействия с обеих сторон.

Сообщается, что учения начались с внезапной атаки на одну из лодок, которая с помощью маневра перешла в контратаку.

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