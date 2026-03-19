«Радиостанция Судного дня» передала новый сигнал

Omar F Martinez/Shutterstock/FOTODOM

«Радио Судного дня» передало первое сообщение за 19 марта. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

На волне радиостанции в 11:16 по мск можно было услышать слова «страх» и «катет».

«НЖТИ 04792 СТРАХ 9020 6368 КАТЕТ 5891 7279», — отмечается в публикации.

18 марта радиостанция впервые с 12 марта вышла в эфир и передала слово «волошип».

С начала 2026 года радиостанция УВБ-76, называемая также радиостанцией «Судного дня», стала вещать активнее, чем в прошлом году. Так, по подсчетам журналистов, за период с 1 января по 15 марта в эфир было передано 106 сообщений, хотя за полных три месяца 2025 года таких сообщений было 99.

Первое в 2026 году сообщение радио «Судного дня» передало уже через 21 минуту после наступления Нового года. Первым словом стало «глотание».

Обычно УВБ-76 транслирует жужжащий дежурный сигнал, иногда прерывающийся на зашифрованные послания. Из-за этого характерного звука ее называют «Жужжалкой».

Ранее «Радио Судного дня» передало слово, связанное с водой.

 
