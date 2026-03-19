В Кувейте после атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе

KUNA: на НПЗ в кувейтском порту Эль-Ахмади после атаки дрона начался пожар

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в порту Эль-Ахмади в Кувейте в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом пишет KUNA со ссылкой на Кувейтскую нефтяную корпорацию, которой принадлежит предприятие.

«Одно из производственных подразделений на НПЗ в Эль-Ахмади <...> подверглось атаке беспилотника, что привело к небольшому пожару», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что в результате удара никто не пострадал. К текущему моменту огнеборцы локализовали возгорание.

19 марта агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что крупный нефтеналивной порт Янбу-эль-Бахр в Саудовской Аравии подвергся атаке с воздуха. До этого иранские СМИ писали, что армия страны ночью нанесла ракетный удар по НПЗ в Янбу.

Накануне министры иностранных дел 12 стран, включая Саудовскую Аравию и Кувейт, в совместном заявлении призвали Иран в срочном порядке прекратить атаки. По словам дипломатов, удары Исламской Республики по государствам Персидского залива невозможно оправдать, их целями становятся гражданская инфраструктура и жилые районы.

Ранее нефтедобывающие компании в Персидском заливе начали эвакуировать персонал.