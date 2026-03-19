Гастроли Монеточки в Австралии сорвались из-за отказа впустить ее в страну

Mash: Монеточку не впустили в Австралию из-за политической репутации
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Иммиграционные власти Австралии отказали в праве на въезд певице Монеточке (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавете Гырдымовой). По данным Telegram-канала Mash, причиной стал ее имидж «российской политической скандалистки», способной создать риски публичного скандала на концертах.

По информации источника канала, отменены все мартовские выступления артистки, которые должны были состояться 15-го числа в Брисбене, 17-го в Сиднее и 18-го в Мельбурне.

Документы на въезд подавались заблаговременно на всю команду, пишет Mash. Музыкантам и техническому персоналу австралийская сторона разрешение выдала, однако сама певица, которая планировала прилететь в Мельбурн из южнокорейского Сеула, визу не получила.

Организаторы гастролей объяснили это жесткой работой австралийского визового фильтра. По их словам, высокая медийность персоны, публичные политические заявления и наличие статуса иностранного агента в России автоматически переводят заявку в так называемую «красную зону» — категорию повышенного риска.

Дополнительными негативными факторами для иммиграционных властей стали проживание артистки за пределами страны гражданства и интенсивный гастрольный график. Однократный отказ в выдаче визы в Австралии становится поводом для последующих отрицательных решений по этому поводу, добавили организаторы тура.

До этого Монеточке уже запрещали въезд в ОАЭ, Сербию и Турцию. Кроме того, певица лишилась возможности посещать страны с безвизовым въездом для россиян (Молдавию, Грузию, Армению, Казахстан и другие).

Ранее Монеточку оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента.

 
