В Москве откроют памятник Станиславу Говорухину

В Москве поставят памятник народному артисту России Станиславу Говорухину. Об этом сообщил ТАСС ее автор – скульптор Алексей Благовестнов.

Памятник откроют на киностудии «Мосфильм» 29 марта 2027 года – в день рождения Станислава Говорухина. На данный момент разработка скульптуры окончена. Проект получился 58 сантиметров в высоту. Высота итоговой скульптуры будет составлять 2 метра 60 см.

«Когда мне сообщили, что скульптура будет установлена на «Мосфильме», я понял, что такую работу нужно делать большой. Там очень много воздуха, и все это пространство требует высоты и мощи. Кроме того, я замыслил этот образ с отсылкой на Геркулеса Фарнезского, который стоит в похожей позе. Поэтому эта опора Говорухина на штатив – очень сложная и красивая. В ней присутствует величие и спокойствие», – поделился Благовестнов.

В феврале президент России Владимир Путин постановил в 2026 году отпраздновать 90-летие со дня рождения Станислава Говорухина. Указом был образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования. Его председателем назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Цекало заработал 46 млн за год на киностудии.