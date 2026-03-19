Лукашенко признался, что по-прежнему является сторонником Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом заявил, что по-прежнему является сторонником американского президента Дональда Трампа несмотря «на определенные ошибки» Вашингтона. Об этом сообщает агентство БелТА.

По данным агентства, во время переговоров белорусский лидер предложил представителям Соединенных Штатов обсудить глобальные и региональные вопросы, в том числе конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

Лукашенко попросил собеседников донести его точку зрения до главы Белого дома.

На прошлой неделе президент Белоруссии заявил, что США и Израиль при атаке на Иран не добились своих целей. В начале марта Лукашенко заявлял, что нападение на Исламскую Республику неприемлемо.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.