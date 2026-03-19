Стали известны сроки запуска российской АЭС на Луне

Глава Росатома Лихачев: российская АЭС на Луне должна появиться к 2035 году

Атомная электростанция, которую Россия намерена разместить на естественном спутнике Земли, должна будет обладать мощностью не менее 5 киловатт и сохранять работоспособность на протяжении десяти лет. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на семинаре «Электроэнергетика — основа развития страны» в Минэнерго РФ, передает РИА Новости.

«К середине 2030-х годов эта станция не менее пяти киловатт мощностью с работой до 10 лет должна быть на Луне создана», — уточнил прогнозы Лихачев.

Глава «Росатома» рассказал, что госкорпорация ведет с Курчатовским институтом и «Роскосмосом» совместную работу по определению облика будущей лунной атомной станции и концепции объекта, который предстоит создать в условиях экстремально низких температур и вакуума.

Сборка ядерной энергоустановки на естественном спутнике Земли намечена на период 2033–2035 годов, сообщал генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин. Для этого планируется отправить на Луну три специальных лунных электростанции (ЛЭС), которые будут работать в связке для обеспечения бесперебойного энергоснабжения будущей лунной инфраструктуры.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук уточнял, что лунная АЭС будет компактной и основываться на передовых технологиях.

Ранее ученый назвал проект создания АЭС на Луне абсолютной авантюрой.