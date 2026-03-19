«Насильно посадили в иномарку»: в Ангарске мужчины жестко похитили людей

112: мужчины похитили знакомых и держали их в квартире в Ангарске

В городе Ангарске Иркутской области трое мужчин похитили своих знакомых и удерживали в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Несколько дней назад местная жительница увидела, как в центре города ее знакомых насильно посадили в иномарку и увезли. Позже одному из похищенных удалось сбежать — он обратился в полицию. Оперативники быстро нашли адрес, где удерживали второго мужчину, освободили его и задержали троих фигурантов — им от 36 до 46 лет», – говорится в публикации.

По данным канала, в момент задержания один из нарушителей оказал сопротивление и травмировал сотрудника правоохранительных органов. В результате произошедшего возбудили уголовные дела, а троих злоумышленников отправили под стражу.

