«На других стадионах это не пенальти»: игрок «Динамо» о скандале в матче с «Зенитом»

в «Динамо» считают, что пенальти повлиял на исход матча с «Зенитом»

Защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов считает, что без назначения пенальти в матче с «Зенитом» игра сложилась бы по-другому. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Ни в коем случае с себя ответственности не снимаю, но я считаю, что на любом другом стадионе это не пенальти.

Не скажу, что оно переломило игру. Конечно, «Зенит» все равно играл с преимуществом. У нас было не особо много моментов. Но если бы не этот пенальти, игра точно сложилась бы по-другому», —сказал Кагермазов.

18 марта «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дуран. Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным.

«Зенит» пробился в следующий раунд Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», не сумевшим справиться с московским «Динамо» в полуфинале Пути РПЛ. Махачкалинское «Динамо» завершило выступление на турнире.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что ему не стыдно за победу над «Динамо» благодаря пенальти.