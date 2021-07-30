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Бизнес

Развод или случайность: как инвесторы китайского такси прогорели из-за новости WSJ

Сообщение в прессе привело к подорожанию акций Didi на 33%, а затем к обвалу

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Штаб-квартира Didi в Пекине, 2021 год

Штаб-квартира Didi в Пекине, 2021 год

Ng Han Guan/AP
29 июля акции китайского такси-сервиса Didi подорожали на 33% после публикации The Wall Street Journal о делистинге компании с биржи. Некоторые посчитали, что это сообщение было опубликовано намеренно — чтобы быстро поднять котировки и позволить неизвестным выйти из этого актива по максимально высокой цене. «Газета.Ru» опросила экспертов по фондовому рынку и выяснила, стоит ли верить в такую версию событий и как инвесторам правильно реагировать на подобные сообщения в СМИ.

Все началось с того, что издание The Wall Street Journal (WSJ) перед началом торгов опубликовало новость о том, что китайский такси-агрегатор Didi проведет делистинг с биржи (выкупит у инвесторов свои акции) по цене недавно прошедшего IPO, то есть примерно $14 за штуку.

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На фоне этого сообщения акции компании, стоившие на закрытии торгов предыдущего дня $8,84, в ходе премаркета (предварительный сбор заявок, на основе которого определяется цена открытия) подорожали почти до $13, после чего сама компания выпустила официальное опровержение опубликованных WSJ данных и их стоимость снизилась до $9,6.

Отметим, что проблемы у компании Didi возникли из-за того, что китайские власти опасаются попадания данных китайских пользователей из приложения компании в руки иностранцев. Ранее с похожей жалобой на сервис к Владимиру Путину обращались представители Ассоциации «Национальный совет такси».

Что это было

Одним из первых обратил внимание на эту историю автор Telegram-канала «Злой Финансист» (18+). В соответствующем посте он объяснил, что ситуация выглядит так, словно информация о делистинге была намеренно «слита» WSJ, чтобы узкий круг инвесторов смог моментально заработать на этой операции «пару-тройку сотен лямов $».

Впрочем, собеседники «Газеты.Ru» призвали не делать таких поспешных выводов, и на то есть сразу несколько причин.

Аналитик ИК «Иволга Капитал» Марк Савиченко в беседе с изданием отметил, что на данный момент с уверенностью утверждать, была ли это спланированная кем-то операция, невозможно, и такие события всегда хорошая почва для конспирологии.

«Я, в свою очередь, скорее склоняюсь к версии, что журналисты просто опубликовали полученную от своих источников информацию, то есть — сделали то, что является их работой», — сказал Савиченко.

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29 июля 15:26

Эксперт считает, что, скорее всего, после стремительного роста цены акций делистинг для Didi стал сильно дороже, чем планировалось. Но вполне возможно и то, что источник WSJ изначально владел неверной информацией.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров отметил, что такие СМИ, как WSJ, всегда ведут себя очень осторожно и не стали бы публиковать такую информацию, если бы она не была получена от надежного источника.

Вероятно, планы Didi успели измениться, и WSJ опубликовали уже устаревшую информацию. Вместе с тем сама идея быстрой продажи акций по завышенной цене кажется эксперту абсурдной.

«Через премаркет нельзя пропустить достаточные объемы из-за низкой ликвидности. Даже если бы какой-то крупный игрок хотел это сделать, у него бы не получилось», — сказал Комаров.

Основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров считает, что, скорее всего, Didi и власти Китая нашли компромисс, а если информация, опубликованная WSJ и была «утечкой», вполне возможно, что компания допустила ее намеренно, чтобы руководство страны все же снизило давление на рынок (особенно после истории с обвалом акций китайских edtech-компаний).

Маск вошел в чат

Такие истории на фондовом рынке не редкость. Одна из самых известных широкой публике произошла в 2018 году, когда основатель Tesla Илон Маск опубликовал в своем Twitter сообщение о том, что он готов провести делистинг компании в случае, если ее акции подорожают до $420, причем финансирование для этой операции уже есть. После этого котировки ценных бумаг компании взлетели на 6,5% — до $363,4 за штуку.

Впоследствии этот твит обошелся Маску в $40 млн штрафов.

Кроме того, ему пришлось покинуть пост председателя совета директоров компании, а все его сообщения в соцсетях после этого должны предварительно проверяться, если они касаются чувствительной для Tesla информации — таково было решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Мнения собеседников «Газеты.Ru» о том, ждет ли WSJ разбирательство с регулятором, разделились.

В частности, учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров отметил, что SEC очень придирчива в подобных вопросах, и если инвесторы, потерявшие средства, массово подадут иски, расследование вполне может начаться.

Но Марк Савиченко уверен, что даже если регулятор начнет такую проверку, журналистам издания ничего не грозит, так как по закону они не обязаны раскрывать свои источники, кроме случаев, когда речь идет об угрозе национальной безопасности страны.

Не верьте прессе

В чем однозначно согласились все собеседники «Газеты.Ru» — торговать на фондовом рынке, опираясь исключительно на сообщения в СМИ, — идея, обреченная на провал.

«Я убежден, что частным инвесторам вообще не стоит пытаться заработать на новостях и каких-либо инсайдах.

Инвестору полезно следить за компаниями, в капитал которых они вкладываются или которым дают в долг, — сказал Марк Савиченко. — Для этого есть специализированные сообщества, отраслевые исследования, пресс-релизы рейтинговых агентств, отчетности компаний. Это та информация, которой стоит доверять и использовать ее при принятии инвестиционных решений».

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