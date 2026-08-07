«Величайшая шпионка века»: 150 лет со дня рождения Маты Хари

Маргарета Гертруда Зелле, более известная как Мата Хари, родилась в 1876 году в голландском городе Леуварден. Семья девочки была достаточно зажиточной, поэтому детство ее было счастливым, однако продолжалась идиллия недолго. Когда Маргарете было 13 лет, ее отец обанкротился и развелся с женой, а через два года умерла ее мать. После этого она сначала оказалась у крестного в городе Снек, а затем в Лейдене. Там девушка должна была получить профессию воспитательницы детского сада. Но сделать это не вышло — крестный вскоре забрал Маргарету обратно к себе из-за директора училища, который начал настаивать на внеурочных отношениях.

В 18 лет Маргарета по объявлению познакомилась с 39-летним голландским капитаном Рудольфом МакЛеодом, вышла замуж и переехала с ним на остров Ява. Несмотря на двух детей, которые родились у пары, брак Маргареты и Рудольфа был несчастливым. Капитан оказался алкоголиком и открыто содержал любовниц. Маргарета сначала ушла от него к другому голландскому офицеру, а затем и вовсе развелась.

Пытаясь хоть как-то отвлечься от драмы в личной жизни, она начала изучать индонезийскую культуру. Тогда и появился псевдоним Мата Хари, что в переводе с малайского означает «солнце». Оставшись практически без средств к существованию после развода, Маргарета переехала в Париж. Там она сначала выступала как цирковая наездница, а затем прославилась в качестве танцовщицы «восточного стиля». Одновременно с этим она получила репутацию «девушки для генералов» из-за громких романов с влиятельными офицерами.

До сих пор неизвестно, как именно немецкие спецслужбы завербовали Мату Хари. Существуют разные версии, как это произошло. Одна из них гласит, что шпионкой она стала задолго до начала Первой мировой войны. Маргарета была подданной Нидерландов, которые в начале войны объявили нейтралитет, и могла спокойно передвигаться по Европе, однако из-за того, что Париж и Амстердам были разделены линией фронта, ее путь лежал через Англию и Испанию. Там-то, по другой версии, ее и завербовали немцы.

Ее постоянные перемещения тем не менее привлекли внимание французской разведки, и вскоре Мату Хари начали подозревать в шпионаже. Узнав об этом, она сама явилась к французским спецслужбам и предложила свои услуги. Ей тут же дали первое задание, но именно оно ее и погубило. Французы подтвердили свои подозрения о том, что Мата Хари работала на немецкую разведку.

В феврале 1917 года Мату Хари арестовали в Париже и вскоре расстреляли. Государственный обвинитель Андре Морне называл ее «величайшей шпионкой века», однако современные историки считают, что как агент она была не так уж эффективна. Многие из них сходятся во мнении, что она получила такую славу только благодаря своему эпатажному образу.