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«Пробыла на свободе 10 секунд». Гулявшую голой экс-участницу «Дома-2» отправили под домашний арест

Гулявшую голышом Брагину отправили под домашний арест по делу о порнографии
Анастасия Брагина
Из личного архива

Суд отправил блогершу Анастасию Брагину, задержанную по делу об изготовлении порнографии, под домашний арест. Ранее бывшая участница «Дома-2» провела 14 суток в спецприемнике после того, как ходила обнаженной по улице и магазину. Брагина стала третьей блогершей, в отношении которой этим летом возбудили связанные с порнографией дела.

Блогершу и бывшую участницу шоу «Дом-2» Анастасию Брагину отправили под домашний арест по делу об изготовлении порнографии. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«Экс-участнице реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Брагиной вменяют изготовление и распространение порнографии. Ей грозит до 6 лет колонии. Блогер вину признала», — говорится в публикации.

Сама блогерша в разговоре с телеканалом РЕН ТВ заявила, что считает свое вызывающее поведение следствием детской травмы.

«Я сегодня в камере осознала, что это просто моя детская травма. Я пыталась доказать всем: «Смотрите, я свободна, мне можно, мне просто можно». И я не думала, что в это выльется», — пояснила она.

По ее словам, за почти три недели с момента первого задержания она «много всего переосознала», а во время домашнего ареста продолжит думать над своей жизнью. Сейчас Брагина хочет, «чтобы это все закончилось хорошо», а в будущем надеется встретить мужчину, с которым заведет детей.

По данным канала, следователи просили суд заключить подозреваемую под стражу, однако тот выбрал более мягкую меру пресечения.

Первый арест

Брагина угодила в скандал после того, как 19 июля полностью голая прогулялась по территории жилого комплекса и сходила в магазин в Москве. Свои действия она снимала и выкладывала в соцсетях. В видео девушка говорила, что таким образом хотела «выйти из навязанных обществом ограничений». А после прогулки заявила, что гордится своим поступком.

Блогершу оперативно задержали и выписали штраф в 4 тысячи рублей.

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«В отделе полиции не выполнила требование сотрудника на прохождение медосвидетельствования. У полицейских были основания полагать, что она была под наркотиками — у нее была нарушена речь, изменен цвет кожных покровов лица и отсутствовал запах алкоголя», — писал 112.

21 июля девушку арестовали на 14 суток за мелкое хулиганство. А 3 августа, по данным Telegram-канала SHOT, ее задержали повторно сразу же при выходе из спецприемника, на свободе она пробыла «ровно 10 секунд».

Охота за порно-блогершами

Брагина стала третьей за два месяца блогершей, задержанной в России по уголовному делу об изготовлении порнографии. Первой была скандальная участница ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина — о возбуждении в отношении девушки дела и прошедших у нее обысках стало известно 15 июня.

Бывший парень блогерши, предприниматель Святослав Гусев, рассказал порталу Super.ru, что после расставания с ним Шурыгина начала снимать эротические фото и видео, работая на украинское агентство. Изначально суд отправил ее под домашний арест, однако 8 июля ее поместили в СИЗО. По информации SHOT, перед этим она попыталась сбежать из России на Бали.

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Позже по делу Шурыгиной была задержана снимавшаяся с ней модель Анастасия Овсянникова, известная под псевдонимом Настя Холод, и их продюсер Людвиг Кричкер.

28 июля также по делу об изготовлении порнографии задержали секс-блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина). По данным канала Baza, она открыла публичный канал в Telegram, где рекламировала приватные чаты. После оплаты подписчики получали доступ к эротическим видео с ее участием. За год она заработала 30 млн рублей. 31 июля Вершинину приговорили к трем годам колонии условно.

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