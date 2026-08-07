«Это просто шок». Семье «веселого молочника» Джастаса Уолкера грозит депортация из России

Фермер Джастас Уолкер сообщил, что его семью могут депортировать из России

Алтайский фермер американского происхождения Джастас Уолкер, известный как «веселый молочник», сообщил своим подписчикам, что его семью могут депортировать. Он назвал происходящее «шоком» и «трагедией». По информации Telegram-канала Baza, супруга и дети фермера своевременно не продлили вид на жительство. При этом самому Уолкеру депортация не грозит — он имеет российское гражданство.

Фермер Джастас Уолкер из Алтайского края, известный как «веселый молочник», утверждает, что его семье грозит депортация. Об этом он заявил в видеоролике «Наша семейная трагедия», опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

«Даже уму непостижимо. Мою семью выдворяют из страны. Это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Пойдем [в миграционную службу] в понедельник [10 августа] в 9 часов утра узнавать <…> Увидим постановление относительно нас», — рассказал Уолкер.

По словам 44-летнего фермера, информацию об аннулировании вида на жительство (ВНЖ) ему сообщил представитель управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по телефону.

« Говорят, что это аннулирование ВНЖ, это выдворение… Будет всего несколько дней на то, чтобы семья уехала. Опять же, слов не нахожу», — высказался Уолкер.

Он выразил надежду на успешное обжалование этого решения и подчеркнул, что на юридическую помощь и выезд из России потребуется около миллиона рублей, однако сейчас таких финансовых средств нет — накопления были вложены в строительство на Алтае.

«Прошу молиться за нас <…> Мы никак не хотим уезжать из России, это не является нашим желанием. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться», — добавил фермер.

«Все будет хорошо»

При этом самому Уолкеру депортация не грозит, поскольку он имеет российское гражданство, сообщило ТАСС со ссылкой источник, близкий к правоохранительным органам. Однако его супруге и детям нужно посетить миграционную службу для разъяснений о нарушении сроков пребывания в стране .

«Джастас — гражданин РФ. Его супруга и дети - нет <…> Есть статья 18.8 КоАП РФ, по которой граждане, планирующие оставаться дольше отведенных сроков [в России], должны уведомлять органы миграции через посещение миграционки или письмом через почту», — отметил собеседник агентства.

По информации агентства, жена и дети Уолкера не смогут явиться в миграционную службу, поскольку находятся в гостях в Красноярске, поэтому фермер посетит подразделение полиции лично.

«Все будет с ним хорошо. Сам и расскажет это», — добавил источник.

Baza выяснила, что супруга и дети Уолкера своевременно не продлили свой российский ВНЖ , чем нарушили миграционное законодательство.

«Его жена и дети сохраняют только гражданство США и в РФ живут по ВНЖ. В начале августа семья должна была отметиться в миграционной службе, но не пришла, потому что жена Джастаса ездила в Красноярский край, о чем также не сообщила в ведомство», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала, в 2021 году Уолкеры закрыли свое ИП, поскольку их документы, подтверждающие проживание в РФ, истекли.

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В Госдуме за фермера вступились: депутат Виталий Милонов в беседе с «Подъемом» выразил мнение, что людей, которые «не на словах, а делом доказывают свою любовь к России» необходимо поддерживать.

«Наш алтайский веселый молочник американского происхождения должен спокойно жить и трудиться безо всяких забот о миграционном законодательстве. Более того, таких Джастасов должно становиться больше», — заявил он.

Чем известен Уолкер

Уолкер перебрался в Красноярский край вместе с родителями, когда ему было 12 лет. Позже его семья вернулась в США, но Джастас принял решение остаться в России. В 2016 году он вместе с супругой обосновался в Алтайском крае, семья воспитывает троих дочерей. Сейчас фермер активно занимается производством молочной продукции и развивает экотуризм.

Всероссийскую известность Уолкер получил в 2014 году после репортажа на канале «Россия 1» . Говоря об ограничении импорта европейских продуктов, Уолкер с заразительным смехом заявил: «Его не будет, вашего итальянского сыра». Фраза стала популярным интернет-мемом, и за фермером закрепилось прозвище «веселый молочник».

«На меня в связи с санкциями свалилось много клиентов, а также слава и известность, поэтому пришло много новых покупателей. Про наш сыр отзывы положительные, потому что он домашний. Мы не используем консервантов и солей», — говорил он «Газете.Ru».

В 2022 году вышел документальный фильм «Земля больших возможностей» о жизни Уолкера.