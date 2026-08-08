8 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Что отмечают в России и мире 8 августа
* День физкультурника в России
День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. Впервые он был учрежден в СССР в 1939 году, а с 1961 года закрепился на второй субботе августа. Цель праздника — популяризация спорта и здорового образа жизни, а лозунг «В здоровом теле — здоровый дух» стал его главным девизом. Сегодня по всей стране проходят спортивные мероприятия, соревнования и массовые зарядки.
* Всемирный день кошек
Праздник был учрежден в 2002 году Международным фондом защиты животных (IFAW), чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных кошек, но со временем превратился в добрую традицию. Кошки живут рядом с человеком более 9 тысяч лет: в Древнем Египте их обожествляли, в Средневековье боялись, а сегодня им посвящают видео, покупают игрушки и вкусный корм. Этот день — настоящее торжество для всех, кого кошка когда-либо выбрала своим хозяином.
Согласно данным Всемирного реестра домашних животных, по числу домашних питомцев кошки стабильно обгоняют собак. По разным подсчетам, на планете живет более 400 миллионов домашних кошек. А в Японии, например, День кошки отмечают еще и 22 февраля — из-за созвучия «2-2-2» с мяукающим «ня-ня-ня» на японском.
* Международный день альпинизма
Именно в этот день в 1786 году Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккар впервые покорили Монблан — высочайшую вершину Альп. С этого восхождения и отсчитывается история праздника, который стал данью смелости, выносливости и страсти к неизведанному. Альпинизм давно перерос рамки спорта — это философия, стиль жизни и искусство преодоления. Современные восхождения требуют не только физической силы, но и знаний в метеорологии, инженерии и медицине. Однако романтика гор остается в сердце каждого, кто хоть раз стоял выше облаков.
* Международный день офтальмологии
Международный день офтальмологии — повод напомнить о важности зрения и тех, кто его оберегает. Офтальмология — одна из старейших медицинских дисциплин: еще Гиппократ описывал катаракту и методы ее лечения. Сегодня врачи-офтальмологи работают не только с болезнями глаз, но и с технологическими вызовами XXI века: лечат пользователей гаджетов от синдрома «сухого глаза» и проводят сложнейшие лазерные операции. В этот день принято благодарить специалистов, помогающих миллионам людей по-прежнему видеть мир ясно.
* Международный день бесконечности
Дата выбрана не случайно: цифра 8, положенная на бок, превращается в знак бесконечности ∞. Идея праздника появилась в 1987 году благодаря французскому поэту и философу Жан-Пьеру Ади Феньо, который предложил использовать этот день для размышлений о безграничных возможностях человека, свободе мысли и развитии сознания. Официального статуса у даты пока нет, но она уже полюбилась математикам, философам, художникам и всем, кто увлекается идеей вечного и неисчерпаемого.
* День «Счастье случается»
Этот неофициальный, но трогательный праздник напоминает: счастье не терпит суеты, оно приходит неожиданно и часто состоит из самых простых вещей. Идея принадлежит американской организации Secret Society of Happy People, которая решила ежегодно напоминать миру: радость можно найти в любом дне, если присмотреться. В этот день принято делиться счастливыми моментами, замечать приятные мелочи и не стесняться проявлять позитивные эмоции.
• День собачки Оди. Праздник в честь знаменитого пса из комиксов и мультфильмов про Гарфилда, который напоминает, что даже у самых ленивых есть свой характер и обаяние.
• День боулинга. Праздник для любителей катать шары и сбивать кегли, когда можно собраться с друзьями в боулинг-клубе и устроить дружеский турнир.
• День цуккини. Полное шуточное название — «День, когда нужно тайком оставить кабачок на крыльце соседа». Вкусный повод приготовить блюдо из кабачков и оценить пользу этого простого и универсального овоща.
Что отмечают в разных странах 8 августа
День доллара — США. 8 августа 1786 года доллар стал национальной валютой США. Название произошло от европейской серебряной монеты — талера, которая была в обращении в XVI–XVIII веках, а в английском языке закрепилось как «dollar». Символ $ появился позже: по одной из версий, он возник из наложенных друг на друга букв аббревиатуры «U.S.».
День прекращения огня — Ирак. Памятная дата, посвященная окончанию Ирано-иракской войны, которая длилась 8 лет и унесла около миллиона жизней. 8 августа 1988 года боевые действия были официально остановлены благодаря резолюции ООН №598.
День мира в Аугсбурге — Германия. Праздник напоминает о восстановлении религиозного равноправия протестантов и католиков после Вестфальского мира 1648 года. Впервые его отметили 8 августа 1650 года. Сегодня это официальный выходной, действующий только в пределах Аугсбурга.
День поднятия флага в честь именин королевы Сильвии — Швеция. Традиционный флаговый день, когда на правительственных зданиях обязательно вывешивают флаг. Хотя праздник не является официальным, он символизирует уважение к монархии и культурную связь с королевской семьей.
Религиозные праздники 8 августа
День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
8 августа православная церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа — священников из Никомедии, пострадавших за веру в IV веке во времена гонений при императоре Максимиане. По преданию, Ермолай был духовным наставником великомученика Пантелеимона и именно он крестил его. Все трое отказались отречься от Христа и были обезглавлены, а их подвиг стал символом мужества и верности.
День памяти преподобного Моисея Угрина Печерского
Также в этот день чтят преподобного Моисея Угрина Печерского — инока Киево-Печерского монастыря XI века. Родом из Венгрии, он в молодости попал в плен к полякам и несколько лет провел в неволе, где принял монашество и посвятил себя аскезе, молитве и помощи ближним. Моисей почитается как покровитель целомудрия и помощник в борьбе с плотскими искушениями.
День памяти святого Доминика
8 августа католическая церковь чтит память святого Доминика — испанского священника, основателя Ордена проповедников, который позже стали называть доминиканским. Родился он в 1170 году в знатной семье, с юности отличался добротой и состраданием: продавал книги и одежду, чтобы помочь бедным, и даже пытался выкупить пленных. В 1216 году Папа Гонорий III утвердил устав его ордена, главной задачей которого стали проповедь Евангелия и служение народу. Доминик много путешествовал по Европе, а скончался в 1221 году в Болонье. Предание связывает с его именем появление молитвы Розария.
Народные праздники 8 августа
* Ермолаев день
В народном календаре 8 августа — Ермолаев день, названный в честь святого Ермолая, которого на Руси почитали как покровителя домашнего уюта и защитника от напастей. Считалось, что в этот день хорошо заниматься домашними делами: «Кто на Ермолая в доме порядок наведет — беду за порогом оставит». Особенно важно было избегать ссор и брани — верили, что злые слова возвращаются болезнями и неудачами.
Именины 8 августа
* Игнатий;
* Моисей;
* Прасковья;
* Сергей;
* Федор.
Приметы 8 августа
Приметы о погоде
Если 8 августа стоит сухая погода — осень будет затяжной и теплой.
Много паутины на траве — к ясной и сухой погоде.
Петух кукарекает вечером — к хорошей погоде завтра.
Если на Ермолая ветер северный — зима будет ранней.
Утром роса — день будет жарким.
Лунный календарь 8 августа
Фаза Луны: убывающая, 25-й лунный день.
Луна в знаке Близнецов.
По мнению астрологов, день удачен для торговли, судебных дел, переездов и командировок. Лучше посвятить себя неспешным делам, а также отдохнуть и уделить внимание духовным вопросам. Возможно обострение хронических заболеваний. Убывающая Луна — время завершения дел и подведения итогов: свежие идеи стоит отложить до новолуния, а физические и психические нагрузки — снизить.
Суббота находится под влиянием Сатурна — планеты с сильной и тяжелой энергией. Это хороший день для разрешения накопившихся задач, составления планов и бизнес-смет. Деловые встречи лучше проводить именно в субботу, не откладывая их на воскресенье.
Рожденные 8 августа — Львы, их планета-управитель — Солнце, а стихия — Огонь. Им свойственны уверенность, щедрость, обаятельность, они умеют вдохновлять окружающих.
Какие исторические события произошли 8 августа
* 1588 год — английский флот разгромил остатки испанской Непобедимой армады, потрепанной штормами у побережья Британии.
* 1786 год — француз Жак Бальма и врач Мишель Паккард стали первыми, кто покорил Монблан — высочайшую вершину Альп.
* 1835 год — в Российской империи принят новый университетский устав, подготовленный министром просвещения Сергеем Уваровым.
* 1899 год — американец Альберт Маршалл запатентовал холодильник, положив начало эпохе бытовой сохранности продуктов.
* 1918 год — англо-французские войска начали Амьенскую операцию, которую германский генерал Людендорф позже назвал «черным днем Германии».
* 1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» отправился в кругосветный перелет, став одним из символов авиационной романтики межвоенного периода.
* 1932 год — в СССР официально разрешен труд женщин на шахтах, что стало частью индустриализации и борьбы с кадровым дефицитом.
* 1941 год — советские самолеты впервые бомбили Берлин, совершив налет с территории Эстонии.
* 1945 год — Советский Союз объявил войну Японии, начав военную операцию в Маньчжурии — ключевое событие конца Второй мировой войны.
* 1963 год — в Англии совершено «ограбление века»: банда в 15 человек захватила почтовый поезд и похитила 2,6 млн фунтов стерлингов.
* 1967 год — в Бангкоке создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объединяющая сегодня 10 стран региона.
* 1969 год — футбольный клуб «Карпаты» из Львова стал первым в истории обладателем Кубка СССР, выступая при этом не в высшей, а в первой лиге.
* 1990 год — Ирак аннексировал Кувейт, спровоцировав международный конфликт и начало войны в Персидском заливе.
* 2000 год — в переходе на Пушкинской площади в Москве произошел теракт: взорвалась самодельная бомба, погибло 13 человек.
* 2008 год — в Пекине состоялось торжественное открытие XXIX летних Олимпийских игр, ставших самыми дорогостоящими на тот момент.
• В 1949 году умер Иван Поддубный — русский и советский борец, многократный чемпион мира, прозванный «Русским богатырем».
• В 1950 году умер Николай Мясковский — советский композитор, автор 27 симфоний.
• В 1991 году умер Иван Кожедуб — советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза.
• В 1994 году умер Леонид Леонов — русский и советский писатель, номинант на Нобелевскую премию.
• В 2022 году умерла Оливия Ньютон-Джон — австралийская актриса и певица, звезда фильма «Бриолин».
Кто родился 8 августа
* В 1799 году родился Натаниэль Палмер — американский мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды.
* В 1824 году родилась Мария Александровна — российская императрица, супруга Александра II и мать Александра III.
* В 1849 году родилась Вера Засулич — русская революционерка, писательница и участница террористического движения народников.
* В 1861 году родился Уильям Бэтсон — английский биолог, один из основателей науки генетики.
* В 1882 году родился Владислав Старевич — российский и французский режиссер, пионер кукольной анимации.
* В 1902 году родился Поль Дирак — английский физик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии.
* В 1927 году родился Святослав Федоров — знаменитый российский глазной микрохирург, академик РАМН.
Кто отмечает день рождения
* 89 лет исполняется Дастину Хоффману — американскому актеру, обладателю двух премий «Оскар».
* 78 лет исполняется Светлане Савицкой — советскому космонавту, первой женщине, вышедшей в открытый космос.
* 75 лет исполняется Станиславу Садальскому — советскому и российскому актеру, теле- и радиоведущему.
* 65 лет исполняется Эджу — гитаристу и клавишнику ирландской рок-группы U2.
* 62 года исполняется Никите Высоцкому — российскому актеру, режиссеру и сыну Владимира Высоцкого.
* 45 лет исполняется Роджеру Федереру — одному из самых титулованных теннисистов современности, 20-кратному победителю турниров Большого шлема.
* 28 лет исполняется Шону Мендесу — канадскому певцу и автору-исполнителю.