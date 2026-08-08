8 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

8 августа — день, когда можно одновременно погладить кота, покорить гору и задуматься о бесконечности. В России отмечают День физкультурника, в Швеции поднимают флаг в честь именин королевы Сильвии, а в США отдают дань доллару. Православные вспоминают священномученика Ермолая, католики — святого Доминика, основателя ордена доминиканцев. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 8 августа

* День физкультурника в России

День физкультурника отмечается в России во вторую субботу августа. Впервые он был учрежден в СССР в 1939 году, а с 1961 года закрепился на второй субботе августа. Цель праздника — популяризация спорта и здорового образа жизни, а лозунг «В здоровом теле — здоровый дух» стал его главным девизом. Сегодня по всей стране проходят спортивные мероприятия, соревнования и массовые зарядки.

* Всемирный день кошек

Праздник был учрежден в 2002 году Международным фондом защиты животных (IFAW), чтобы привлечь внимание к проблемам бездомных кошек, но со временем превратился в добрую традицию. Кошки живут рядом с человеком более 9 тысяч лет: в Древнем Египте их обожествляли, в Средневековье боялись, а сегодня им посвящают видео, покупают игрушки и вкусный корм. Этот день — настоящее торжество для всех, кого кошка когда-либо выбрала своим хозяином.

Интересный факт Согласно данным Всемирного реестра домашних животных, по числу домашних питомцев кошки стабильно обгоняют собак. По разным подсчетам, на планете живет более 400 миллионов домашних кошек. А в Японии, например, День кошки отмечают еще и 22 февраля — из-за созвучия «2-2-2» с мяукающим «ня-ня-ня» на японском.

* Международный день альпинизма

Именно в этот день в 1786 году Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккар впервые покорили Монблан — высочайшую вершину Альп. С этого восхождения и отсчитывается история праздника, который стал данью смелости, выносливости и страсти к неизведанному. Альпинизм давно перерос рамки спорта — это философия, стиль жизни и искусство преодоления. Современные восхождения требуют не только физической силы, но и знаний в метеорологии, инженерии и медицине. Однако романтика гор остается в сердце каждого, кто хоть раз стоял выше облаков.

* Международный день офтальмологии

Международный день офтальмологии — повод напомнить о важности зрения и тех, кто его оберегает. Офтальмология — одна из старейших медицинских дисциплин: еще Гиппократ описывал катаракту и методы ее лечения. Сегодня врачи-офтальмологи работают не только с болезнями глаз, но и с технологическими вызовами XXI века: лечат пользователей гаджетов от синдрома «сухого глаза» и проводят сложнейшие лазерные операции. В этот день принято благодарить специалистов, помогающих миллионам людей по-прежнему видеть мир ясно.

* Международный день бесконечности

Дата выбрана не случайно: цифра 8, положенная на бок, превращается в знак бесконечности ∞. Идея праздника появилась в 1987 году благодаря французскому поэту и философу Жан-Пьеру Ади Феньо, который предложил использовать этот день для размышлений о безграничных возможностях человека, свободе мысли и развитии сознания. Официального статуса у даты пока нет, но она уже полюбилась математикам, философам, художникам и всем, кто увлекается идеей вечного и неисчерпаемого.

Love Solutions/Shutterstock/FOTODOM

* День «Счастье случается»

Этот неофициальный, но трогательный праздник напоминает: счастье не терпит суеты, оно приходит неожиданно и часто состоит из самых простых вещей. Идея принадлежит американской организации Secret Society of Happy People, которая решила ежегодно напоминать миру: радость можно найти в любом дне, если присмотреться. В этот день принято делиться счастливыми моментами, замечать приятные мелочи и не стесняться проявлять позитивные эмоции.

Необычные праздники 8 августа • День собачки Оди. Праздник в честь знаменитого пса из комиксов и мультфильмов про Гарфилда, который напоминает, что даже у самых ленивых есть свой характер и обаяние. • День боулинга. Праздник для любителей катать шары и сбивать кегли, когда можно собраться с друзьями в боулинг-клубе и устроить дружеский турнир. • День цуккини. Полное шуточное название — «День, когда нужно тайком оставить кабачок на крыльце соседа». Вкусный повод приготовить блюдо из кабачков и оценить пользу этого простого и универсального овоща.

Что отмечают в разных странах 8 августа

День доллара — США. 8 августа 1786 года доллар стал национальной валютой США. Название произошло от европейской серебряной монеты — талера, которая была в обращении в XVI–XVIII веках, а в английском языке закрепилось как «dollar». Символ $ появился позже: по одной из версий, он возник из наложенных друг на друга букв аббревиатуры «U.S.».

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День прекращения огня — Ирак. Памятная дата, посвященная окончанию Ирано-иракской войны, которая длилась 8 лет и унесла около миллиона жизней. 8 августа 1988 года боевые действия были официально остановлены благодаря резолюции ООН №598.

День мира в Аугсбурге — Германия. Праздник напоминает о восстановлении религиозного равноправия протестантов и католиков после Вестфальского мира 1648 года. Впервые его отметили 8 августа 1650 года. Сегодня это официальный выходной, действующий только в пределах Аугсбурга.

День поднятия флага в честь именин королевы Сильвии — Швеция. Традиционный флаговый день, когда на правительственных зданиях обязательно вывешивают флаг. Хотя праздник не является официальным, он символизирует уважение к монархии и культурную связь с королевской семьей.

Королева Швеции Сильвия Mikael Fritzon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Религиозные праздники 8 августа

День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских

8 августа православная церковь вспоминает священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа — священников из Никомедии, пострадавших за веру в IV веке во времена гонений при императоре Максимиане. По преданию, Ермолай был духовным наставником великомученика Пантелеимона и именно он крестил его. Все трое отказались отречься от Христа и были обезглавлены, а их подвиг стал символом мужества и верности.

День памяти преподобного Моисея Угрина Печерского

Также в этот день чтят преподобного Моисея Угрина Печерского — инока Киево-Печерского монастыря XI века. Родом из Венгрии, он в молодости попал в плен к полякам и несколько лет провел в неволе, где принял монашество и посвятил себя аскезе, молитве и помощи ближним. Моисей почитается как покровитель целомудрия и помощник в борьбе с плотскими искушениями.

День памяти святого Доминика

8 августа католическая церковь чтит память святого Доминика — испанского священника, основателя Ордена проповедников, который позже стали называть доминиканским. Родился он в 1170 году в знатной семье, с юности отличался добротой и состраданием: продавал книги и одежду, чтобы помочь бедным, и даже пытался выкупить пленных. В 1216 году Папа Гонорий III утвердил устав его ордена, главной задачей которого стали проповедь Евангелия и служение народу. Доминик много путешествовал по Европе, а скончался в 1221 году в Болонье. Предание связывает с его именем появление молитвы Розария.

Народные праздники 8 августа

* Ермолаев день

В народном календаре 8 августа — Ермолаев день, названный в честь святого Ермолая, которого на Руси почитали как покровителя домашнего уюта и защитника от напастей. Считалось, что в этот день хорошо заниматься домашними делами: «Кто на Ермолая в доме порядок наведет — беду за порогом оставит». Особенно важно было избегать ссор и брани — верили, что злые слова возвращаются болезнями и неудачами.

Именины 8 августа

* Игнатий;

* Моисей;

* Прасковья;

* Сергей;

* Федор.

Приметы 8 августа

Приметы о погоде

Если 8 августа стоит сухая погода — осень будет затяжной и теплой.

Много паутины на траве — к ясной и сухой погоде.

Петух кукарекает вечером — к хорошей погоде завтра.

Если на Ермолая ветер северный — зима будет ранней.

Утром роса — день будет жарким.

Лунный календарь 8 августа

Фаза Луны: убывающая, 25-й лунный день.

Луна в знаке Близнецов.

По мнению астрологов, день удачен для торговли, судебных дел, переездов и командировок. Лучше посвятить себя неспешным делам, а также отдохнуть и уделить внимание духовным вопросам. Возможно обострение хронических заболеваний. Убывающая Луна — время завершения дел и подведения итогов: свежие идеи стоит отложить до новолуния, а физические и психические нагрузки — снизить.

Суббота находится под влиянием Сатурна — планеты с сильной и тяжелой энергией. Это хороший день для разрешения накопившихся задач, составления планов и бизнес-смет. Деловые встречи лучше проводить именно в субботу, не откладывая их на воскресенье.

Рожденные 8 августа — Львы, их планета-управитель — Солнце, а стихия — Огонь. Им свойственны уверенность, щедрость, обаятельность, они умеют вдохновлять окружающих.

Какие исторические события произошли 8 августа

* 1588 год — английский флот разгромил остатки испанской Непобедимой армады, потрепанной штормами у побережья Британии.

* 1786 год — француз Жак Бальма и врач Мишель Паккард стали первыми, кто покорил Монблан — высочайшую вершину Альп.

* 1835 год — в Российской империи принят новый университетский устав, подготовленный министром просвещения Сергеем Уваровым.

* 1899 год — американец Альберт Маршалл запатентовал холодильник, положив начало эпохе бытовой сохранности продуктов.

* 1918 год — англо-французские войска начали Амьенскую операцию, которую германский генерал Людендорф позже назвал «черным днем Германии».

* 1929 год — дирижабль «Граф Цеппелин» отправился в кругосветный перелет, став одним из символов авиационной романтики межвоенного периода.

* 1932 год — в СССР официально разрешен труд женщин на шахтах, что стало частью индустриализации и борьбы с кадровым дефицитом.

* 1941 год — советские самолеты впервые бомбили Берлин, совершив налет с территории Эстонии.

* 1945 год — Советский Союз объявил войну Японии, начав военную операцию в Маньчжурии — ключевое событие конца Второй мировой войны.

* 1963 год — в Англии совершено «ограбление века»: банда в 15 человек захватила почтовый поезд и похитила 2,6 млн фунтов стерлингов.

* 1967 год — в Бангкоке создана Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объединяющая сегодня 10 стран региона.

* 1969 год — футбольный клуб «Карпаты» из Львова стал первым в истории обладателем Кубка СССР, выступая при этом не в высшей, а в первой лиге.

* 1990 год — Ирак аннексировал Кувейт, спровоцировав международный конфликт и начало войны в Персидском заливе.

* 2000 год — в переходе на Пушкинской площади в Москве произошел теракт: взорвалась самодельная бомба, погибло 13 человек.

* 2008 год — в Пекине состоялось торжественное открытие XXIX летних Олимпийских игр, ставших самыми дорогостоящими на тот момент.

Кто скончался 8 августа • В 1949 году умер Иван Поддубный — русский и советский борец, многократный чемпион мира, прозванный «Русским богатырем». • В 1950 году умер Николай Мясковский — советский композитор, автор 27 симфоний. • В 1991 году умер Иван Кожедуб — советский летчик-ас, трижды Герой Советского Союза. • В 1994 году умер Леонид Леонов — русский и советский писатель, номинант на Нобелевскую премию. • В 2022 году умерла Оливия Ньютон-Джон — австралийская актриса и певица, звезда фильма «Бриолин».

Кто родился 8 августа

* В 1799 году родился Натаниэль Палмер — американский мореплаватель, один из первооткрывателей Антарктиды.

* В 1824 году родилась Мария Александровна — российская императрица, супруга Александра II и мать Александра III.

* В 1849 году родилась Вера Засулич — русская революционерка, писательница и участница террористического движения народников.

* В 1861 году родился Уильям Бэтсон — английский биолог, один из основателей науки генетики.

* В 1882 году родился Владислав Старевич — российский и французский режиссер, пионер кукольной анимации.

* В 1902 году родился Поль Дирак — английский физик, один из основателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии.

* В 1927 году родился Святослав Федоров — знаменитый российский глазной микрохирург, академик РАМН.

Кто отмечает день рождения

* 89 лет исполняется Дастину Хоффману — американскому актеру, обладателю двух премий «Оскар».

* 78 лет исполняется Светлане Савицкой — советскому космонавту, первой женщине, вышедшей в открытый космос.

* 75 лет исполняется Станиславу Садальскому — советскому и российскому актеру, теле- и радиоведущему.

* 65 лет исполняется Эджу — гитаристу и клавишнику ирландской рок-группы U2.

* 62 года исполняется Никите Высоцкому — российскому актеру, режиссеру и сыну Владимира Высоцкого.

* 45 лет исполняется Роджеру Федереру — одному из самых титулованных теннисистов современности, 20-кратному победителю турниров Большого шлема.

* 28 лет исполняется Шону Мендесу — канадскому певцу и автору-исполнителю.