Подростков — в официанты! Зачем нашим детям трудотерапия

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду — и бесконечно же говорить с подростком о самостоятельности, ответственности, деньгах, уважении к чужому труду и реальной жизни. Можно читать лекции за ужином, присылать в мессенджеры умные статьи, объяснять, что родители не банкомат, а мир не обязан подстраиваться под настроение. Можно, если вам не жаль своего времени, своих нервов и энергии. Ведь все мы знаем, что наши пламенные речи останутся для него теорией — до тех пор, пока человек сам не выйдет туда, где от него что-то зависит.

Недавно появился опрос, что сотни тысяч российских подростков рассматривают летнюю занятость. Я восприняла это как манну небесную, почти как обещание светлого будущего, которое наступит здесь и сейчас. По данным опросов, больше 300 тысяч подростков планировали работать этим летом, 120 тысяч начали искать вакансии уже весной, а среди популярных направлений — официанты, курьеры, промоутеры, упаковщики, сборщики заказов. Чувствуете, да? Никаких блогеров, никаких глянцевых представлений о том, как зарабатываются деньги — только планы работать на простой, понятной работе без иллюзий, что успех приходит мгновенно.

Помню, когда я хотела пойти в курьеры, мои родители (которых, в общем-то, нельзя было назвать суперопекающими) воспротивились: мол, летом надо отдыхать и готовиться к следующему учебному году. «Учеба — это твоя работа! Не придумывай глупостей», — отрезали они. А мне так хотелось попробовать — не ради заработка, нет; очень хотелось узнать, что же такое на самом деле быть взрослым. Согласитесь, нормальная мотивация.

И до сих пор я считаю, что первая работа в старшем школьном возрасте очень важна — не потому, что подросток должен срочно начать зарабатывать. Нормальный график, понятные условия, доступные должностные обязанности — летний трудовой опыт дает подростку то, чего не может дать ни школа, ни семья, ни разговоры о будущем. Она дает опыт реальности.

В школе подросток чаще всего находится в системе, где взрослые остаются распорядителями, управляющими его жизнью. Что уж говорить про семью! Родители напоминают, учителя оценивают, классный руководитель предупреждает, репетитор подтягивает, мама записывает к врачу, папа решает вопросы с документами. Даже там, где подросток сопротивляется и пытается идти против системы, он часто остается внутри безопасной, хорошо защищенной конструкции. Да, он может хлопнуть дверью, не сделать домашку, забыть форму, но вокруг есть люди, которые подхватят, объяснят, прикроют, исправят.

На работе же эта конструкция впервые ослабевает. Ты опоздал — смене неудобно. Ты перепутал заказ — клиент недоволен. Ты не собрал пакет — кто-то ждет заказ и злится. Ты нагрубил — и это уже никто не будет объяснять «сложным возрастом». Ты устал — очень жаль, но все тоже устали. И вот так впервые подросток сталкивается с очень важной мыслью: его действия имеют последствия и влияют не только на него самого.

Это, пожалуй, и есть начало взрослости, которое формирует лучше любых разговоров о выборе профессии, лучше мотивационных фраз и родительского «ты уже большой». Казалось бы, просто ощущение, что ты стал частью общего дела — но ощущение это подарит вашему ребенку сто очков к самостоятельности и осознанности.

Я уверена, что работа официантом в этом смысле — особенно честная школа. Официант не может спрятаться за экраном, отложить ответ, отмолчаться. Перед ним живые люди, такие разные — голодные, уставшие, раздраженные, благодарные, капризные. С каждым нужно говорить, держать лицо, слышать просьбы, признавать ошибки, не разваливаться от критики, не хамить в ответ на чужую грубость. Согласитесь, товарищи — это сложнее многих школьных предметов, и порой даже мы с вами не справляемся с такой задачей.

И именно поэтому первая работа в казалось бы нежном школьном возрасте крайне полезна. В 14-15 лет подрастающему человеку очень важно увидеть, что мир не будет угадывать его состояние, что усталость и плохое настроение не отменяют обязанности, что недостаточно быть просто «классным» — важно быть ответственным и аккуратным. И внезапно к ребятам, которые рискнули провести лето за прилавком, с подносом в руках, в разъездах по городу, приходит осознание, над которым бьются все родители мира: деньги появляются не из воздуха, а из часов, усилий, терпения и выполнения очень скучной рутины.

Можно, конечно, усмехнуться: мол, что такого в том, чтобы три месяца носить тарелки или собирать заказы? Но первая работа меняет все. Подросток перестает быть только потребителем чужой заботы и впервые становится человеком, от которого ждут этой заботы, выполнения вполне измеримых обязанностей.

А еще первая работа становится отличной прививкой от высокомерия: после первой смены ребенок иначе смотрит на курьера, который задержался, на официанта, который забыл принести воду, кассира, который медленно пробивает покупки. Бонусом — на маму, которая устала после работы и вечером хочет просто помолчать. На отца, который говорит: «Деньги не бесконечные». И иначе он смотрит, наконец, на собственные желания, которые еще вчера казались первостепенными.

Конечно, нам страшно отпускать ребенка в эту взрослую среду. Вдруг его обманут? Вдруг нахамят? Вдруг он не справится? Вдруг устанет и разочаруется? Но взросление без разочарований не бывает, и вопрос только в том, где и когда человек с ними встретится. Согласитесь, что летняя подработка — довольно мягкий способ столкнуться с реальностью: рядом еще есть дом, семья, каникулы, возможность уйти.

Так что мой однозначный совет — отпустите ребенка работать. Помогите ему влюбиться в эту идею, продайте ее — и после нескольких недель такой трудотерапии вы не узнаете своего отпрыска, ведь с тихого внутреннего знания, что ты можешь выйти в большой мир и справиться с ним, начинаются грандиозные перемены, которые принято называть взрослением.

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