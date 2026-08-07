Эпоха перемен: как в России меняется подход к развитию строительной отрасли

Строительная отрасль переживает одну из самых масштабных трансформаций за последние десятилетия: меняются технологии, подходы к градостроительству и профессия строителя. Вместо точечной застройки — проекты комплексного развития территорий. Проектирование уходит в цифровую среду, а будущих специалистов готовят вместе с крупнейшими работодателями. О том, какие изменения происходят в важнейшем секторе экономики страны и как они влияют на жизнь каждого россиянина, — в материале «Газеты.Ru».

От профессии к национальному приоритету

День строителя традиционно празднуют во второе воскресенье августа, в этом году — в 70-й раз. Праздник появился в 1956 году по инициативе Никиты Хрущева – его впечатлили масштабы строительства Жигулевской ГЭС.

За прошедшие десятилетия профессия изменилась, но ее значение для страны только выросло. Это одна из крупнейших отраслей российской экономики, где трудятся более 12,5 млн человек — почти каждый десятый работающий россиянин.

Строительный комплекс остается одним из главных драйверов развития российской экономики. По итогам 2025 года в стране достигнут рекордный объем ввода жилой и нежилой недвижимости — почти 150 млн кв. м.

«Несмотря на внешнее давление, отрасль активно развивается. Прошлый год стал первым годом реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря вниманию президента и поддержке со стороны председателя правительства все задачи, запланированные на год, были выполнены», — заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

КРТ Пермский край АНО «Национальные приоритеты»

Только за первые пять месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 35 млн кв. м жилья. Строительство многоквартирных домов выросло еще на 8% и достигло 12,5 млн кв. м.

Продолжается благоустройство городов: с 2019 года в стране привели в порядок более 81,4 тыс. общественных пространств и дворов. Развитие в стране строительной отрасли и создание комфортной городской среды — ключевые задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни».

При его поддержке за последние семь лет объем ввода в эксплуатацию жилья в России вырос на 32%, а индивидуального жилищного строительства — на 65%. Всего с 2019 года ввели свыше 728 млн кв. м жилья. Комплекс мер, включая расселение аварийных домов и капремонт, помог улучшить жилищные условия более 27,5 млн человек.

Изменился подход к градостроительной политике страны: вместо хрущевок и многоэтажных типовых кварталов советского времени, лишивших города индивидуальности, — что иронично показал Эльдар Рязанов в кинофильме «Ирония судьбы» — в стране стало появляться все больше уникальных архитектурных проектов. Таким образом, у городов появился индивидуальный стиль. Проекты жилых и нежилых комплексов все чаще становятся победителями архитектурных премий, в том числе и международных.

Новая философия строительства

Главный результат изменений последних лет — не рекордные объемы строительства и разнообразие, а новый подход к развитию территорий. Если раньше ключевым показателем были введенные квадратные метры, то сегодня все чаще говорят о качестве городской среды, транспортной доступности, благоустройстве и комплексном развитии.

Эти факторы — основополагающие для национального проекта «Инфраструктура для жизни». Он подразумевает комплексное развитие жилья, коммунальной инфраструктуры, транспортной сети и общественных пространств. Его цель — не просто строить больше, а делать российские города удобнее для жизни.

Как отметил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, строительная отрасль сегодня решает задачи, которые выходят далеко за рамки возведения новых объектов: «С 2025 года работа продолжается по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», который ставит цели повысить качество городской среды на 30% к 2030 году, сократить непригодный жилфонд, модернизировать коммунальную инфраструктуру для 20 млн граждан и благоустроить 30 тыс. общественных пространств».

Строительная отрасль становится инструментом долгосрочного развития территорий. Причем речь идет не только о крупных агломерациях. Такой подход постепенно распространяется по всей стране — от региональных центров до небольших населенных пунктов.

Города нового поколения

Главный механизм текущих изменений — комплексное развитие территорий (КРТ). Сегодня проекты КРТ реализуются в 81 регионе страны. В работе около полутора тысяч площадок общей площадью свыше 30,5 тыс. гектаров.

С помощью этого механизма обновляют городские кварталы. С 2019 года параллельно с запуском таких проектов продолжается и расселение аварийного жилья. С тех пор новые квартиры получили более миллиона человек, расселили свыше 16,5 млн кв. м непригодного жилого фонда.

Один из показательных примеров такого подхода — проект комплексного развития центра Улан-Удэ — создание нового городского района с 13 современными кварталами. Первый уже строится. Общая площадь новой застройки – 197 тыс. кв. м. Одновременно строят школу на 760 мест, два детских сада на 475 воспитанников, поликлинику, центр дополнительного образования «Кванториум». Предусмотрены современные парковочные пространства. Параллельно реконструируют инженерные сети, обновляют систему водоснабжения и теплоснабжения, создают новую ливневую канализацию.

В числе проектов КРТ — строительство Национального музея Бурятии, театра «Байкал», современного межвузовского кампуса. Ряд объектов культурного наследия получает вторую жизнь после реставрации.

КРТ Краснодарский край АНО «Национальные приоритеты»

«Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря привлечению большого количества источников финансирования. Особое внимание уделяется синхронизации проектов и увязке этапов их реализации, а также активной работе с местным населением», — сказал начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Именно такие проекты становятся новой моделью российского градостроительства. Современный район уже не набор отдельно стоящих домов, а единое пространство, где жилье, транспорт, социальная инфраструктура, инженерные коммуникации и общественные территории образуют целостную городскую среду.

Цифровая стройка

Также строительная отрасль переживает масштабную цифровую трансформацию, она затрагивает все этапы — от разработки проекта до эксплуатации уже построенного здания.

Государство последовательно сокращает количество обязательных административных процедур, сопровождающих строительство. Теперь их 32, а несколько лет назад возведение жилого дома требовало прохождение значительно большего числа процедур. Пакет необходимых документов мог включать тысячу различных согласований, а сейчас – примерно 550. К 2030 году этот показатель планируют снизить до 350.

Главным технологическим изменением эксперты называют переход отрасли к технологиям информационного моделирования (ТИМ) — созданию цифрового двойника будущего здания, который содержит всю информацию об объекте — от материалов стен и инженерных коммуникаций до параметров эксплуатации после ввода дома в строй. Такая модель позволяет обнаруживать ошибки на стадии проектирования, точнее рассчитывать стоимость работ и контролировать строительство на всех этапах.

КРТ Иркутская область АНО «Национальные приоритеты»

По данным ДОМ.РФ, использование ТИМ позволяет сократить объем бумажной документации примерно на 85%, почти вдвое ускорить обработку документов и снизить количество проектных ошибок примерно на 80%.

В 2022 году ТИМ использовали лишь 13% российских застройщиков, а к I кварталу 2026 года доля компаний, работающих с цифровыми моделями, выросла до 47%. Это означает, что почти каждый второй новый проект в стране создают с использованием современных цифровых инструментов.

Цифровизация постепенно становится отраслевым стандартом, а конкурентоспособность строительной компании все чаще определяется не только техникой и квалификацией специалистов, но и эффективностью использования современных цифровых технологий.

«Российская ИТ-отрасль вышла на новый этап развития. От импортозамещения зарубежных решений мы перешли к формированию собственной технологической базы и разработке отечественных ИТ-продуктов с уникальным функционалом. Они не только отвечают внутренним потребностям рынка, но и обладают высокой конкурентоспособностью и экспортным потенциалом.

Ключевой площадкой для демонстрации лучших ИТ-решений стал форум «Цифровые решения». Он объединяет представителей бизнеса и государства для обмена лучшими практиками и подведения итогов ежегодной работы по развитию цифровых технологий», — отметил заместитель председателя правительства России – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Цифровизация отраслей экономики, в том числе строительной, станет одной из тем повестки главного ИТ-форума «Цифровые решения», который пройдет с 6 по 10 октября 2026 года в Национальном центре «Россия». Мероприятие объединит на одной площадке представителей государства, бизнеса и ИТ-сообщества для обсуждения цифровой трансформации государства. В рамках форума также пройдет выставка передовых отечественных цифровых продуктов и сервисов.

В этом году ИТ-форум «Цифровые решения» получил международный статус: на площадке соберутся представители более 100 стран. В деловой программе — более 120 сессий и выступления свыше 700 спикеров. Узнать больше можно на сайте форумцифровыерешения.рф.

Строители будущего

Даже самые современные технологии не заменят главного — умеющих пользоваться ими людей. Поэтому параллельно с цифровой трансформацией отрасли меняется и система подготовки кадров.

Будущих строителей учат работать не только с бетоном, кирпичом или сварочным оборудованием, но и с цифровыми моделями зданий, технологиями виртуальной реальности и инженерными системами нового поколения.

Эти задачи, в частности, решает федеральный проект «Профессионалитет», который в 2025 году стал частью национального проекта «Молодежь и дети». Сегодня в стране создано 39 образовательно-производственных кластеров строительной отрасли.

Главная особенность новой модели: работодатели с первого курса участвуют в подготовке специалистов. Учебные программы разрабатывают вместе с предприятиями отрасли, а значительная часть обучения проходит в современных мастерских и производственных лабораториях.

Такой подход позволяет студентам осваивать именно те компетенции, которые сегодня востребованы строительной отраслью, а компаниям — готовить специалистов под реальные производственные задачи.

Примером модели стал образовательно-производственный кластер «СтройИнновации» на базе Кореновского политехнического техникума в Краснодарском крае. Индустриальные партнеры кластера — более 15 строительных и инфраструктурных предприятий региона. Сейчас здесь около 650 студентов учатся по наиболее востребованным специальностям — от строительства зданий и эксплуатации инженерных систем до сварочного производства и технологий информационного моделирования.

Вместо привычных аудиторий — современные лаборатории, где студенты осваивают BIM-технологии с помощью VR-тренажеров, 3D-принтеров и профессиональных сканеров, создают цифровые модели зданий и учатся сопровождать строительный проект от разработки до эксплуатации объекта.

Кореновский политехнический техникум

Рядом — мастерские по сварке, электромонтажу, кирпичной кладке, отделочным работам и другим строительным специальностям. Здесь же — учебно-производственный комплекс, где будущие специалисты выполняют реальные производственные заказы.

«Новый учебно-производственный корпус станет уникальной площадкой, где студенты смогут осваивать самые современные технологии и методики строительства. Совместные усилия приведут к появлению нового поколения профессионалов, готовых решать любые задачи в строительстве», — уверен руководитель отдела кадров «Главстрой-Регионы» Андрей Иванов.

С этим согласна и директор Кореновского политехнического техникума Анастасия Субочева: «Открытие строительного кластера представляет будущим студентам уникальную возможность стать востребованными специалистами. Современные лаборатории, оснащенные новейшим оборудованием, позволят ребятам получать практические знания и умения, необходимые для успешной карьеры. Мы гордимся тем вкладом, который вносим в развитие профессионального образования региона».

Профессия, которую передают по наследству

Несмотря на стремительное развитие технологий, строительная отрасль остается одной из самых преемственных. Здесь немало семей, в которых опыт и любовь к профессии передаются от родителей детям.

В числе таких семей — династия Поповых из Воронежской области. Ее общий трудовой стаж превышает сто лет. Основатель династии, Митрофан Попов, прошел путь от техника-строителя до руководителя крупной строительной организации. Под его руководством предприятие реализовывало масштабные проекты и внедряло новые технологии, что позволило значительно повысить производительность труда.

Сегодня дело продолжает его сын Виктор Попов. Он возглавляет строительную компанию «Стройтранс». Предприятие неоднократно признавали одним из лучших подрядчиков региона, оно участвует в строительстве социальных объектов, благоустройстве общественных пространств и развитии городской инфраструктуры.

Третье поколение — Кирилл Попов. Сегодня выпускник строительного техникума получает высшее образование и работает инженером.

Илья Питалев/РИА Новости

Такие истории в строительной отрасли не редкость. Они показывают, что профессия остается востребованной и престижной, а опыт старших поколений сочетается с современными технологиями и новыми подходами.

Большая стройка начинается со студотряда

Развитие строительной отрасли невозможно без притока молодых специалистов. Будущие инженеры, проектировщики и строители все чаще получают первый профессиональный опыт во время учебы, участвуя в крупных инфраструктурных проектах.

Эту традицию несколько десятилетий продолжают Российские студенческие отряды. За время существования движения через него прошли более 20 млн человек. Когда-то студенты строили Байкало-Амурскую магистраль, КАМАЗ, Волжский автомобильный завод, Саяно-Шушенскую ГЭС.

Сейчас в составе строительных отрядов трудятся более 35 тыс. человек. Они работают бок о бок с опытными специалистами крупнейших компаний страны, в числе которых — «Росатом», «Газпром», «Россети».

Один из самых необычных проектов – строительство нового кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Впервые за историю вуза в возведении собственного кампуса принимают участие студенты строительных отрядов.

Пресс-служба Правительства России

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов отметил, что инициатива привлечения обучающихся к строительству кампуса принадлежит вице-премьеру, председателю попечительского совета НИУ МГСУ Марату Шакирзяновичу Хуснуллину.

«В течение нескольких месяцев мы прорабатывали все необходимые вопросы, связанные с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности, чтобы обеспечить студентам возможность работать на строительной площадке. Сегодня можно с уверенностью сказать, что эта задача успешно решена. Сейчас ребята из студенческих строительных отрядов «Титаны» и «Гефест» работают на одном из самых значимых объектов университета», — сообщил Павел Акимов.

Проекты, меняющие города

Еще один путь в профессию — не только строить, но и предлагать собственные решения для развития городской среды. Такую возможность молодым архитекторам, урбанистам, инженерам и дизайнерам предоставляет национальный студенческий конкурс «Благоустрой». Его участники разрабатывают проекты благоустройства общественных пространств, проходят образовательные программы с ведущими архитекторами и экспертами отрасли, а лучшие инициативы получают шанс на воплощение. Авторы лучших проектов получают денежные призы, а их идеи могут быть реализованы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Новый сезон конкурса стартует осенью.

Строить будущее

День строителя давно перестал быть праздником только тех, кто работает на стройплощадке. Сегодня это день миллионов людей, которые проектируют города, создают новые материалы, внедряют цифровые технологии, развивают коммунальную инфраструктуру, благоустраивают общественные пространства и учат новое поколение специалистов.

Современное строительство — это школы и детские сады, парки и набережные, инженерные сети и транспортные развязки, цифровые технологии и экологические стандарты.

Это создание среды, в которой людям будет комфортно жить десятилетиями.

Главный смысл профессии строителя: каждый новый дом, мост, школа, парк или квартал — это не просто завершенный проект, а часть будущего, которое создается сегодня.