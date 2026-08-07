«Колоссальный удар по экономике». Тысячи фур застряли на границе Украины из-за блокады портов

Более 7 тысяч грузовиков скопилось на границах Украины с Польшей, Словакией и Румынией на фоне блокады украинских морских портов. Самая сложная ситуация — на направлении Ягодин — Дорогуск: там водителям приходится ждать проезда почти семь суток. Тем временем российская армия продолжает атаки, из-за которых иностранные суда отказываются заходить в порты Украины.

На фоне фактической блокады украинских портов у границ республики с Польшей и другими странами образовались очереди из грузовиков, выезжающих из страны. Об этом сообщили в Ассоциации международных экспедиторов Украины.

«По состоянию на 7 августа 2026 года, за сутки очереди на границе резко увеличились: 7342 автомобиля ожидают выезд — это +2 394 (почти +48%) по сравнению с предыдущими сутками», — рассказали в организации.

По ее данным, у контрольно-пропускных пунктов с Польшей находятся 6450 грузовиков, со Словакией — 546, а с Румынией — 328. Самым загруженным направлением оказался Ягодин – Дорогуск — ожидание проезда на нем составляет почти семь суток .

При этом ТАСС со ссылкой на данные официальной электронной системы для грузовиков и автобусов, число ожидающих выезда с Украины фур составляет 7 754. По информации агентства, сильнее всего загружены КПП, обслуживающие стандартные фуры, в то время как очереди на пунктах пропуска с ограничением в 7,5 тонны значительно меньше.

Удары продолжаются

Вечером 7 августа пресс-служба Минобороны России в очередной раз объявила о нанесении ударов по украинским портам, связанным с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве объявили о поражении двух сухогрузов в Черном море, которые транспортировали оружие, а также резервуаров с топливом в порту Южный Одесской области.

Также в Минобороны объявили, что за неделю удары нанесены по 34 морским судам, действующим в интересах ВСУ.

По данным украинского министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту в июле было нанесено не менее 67 ударов по портам страны . ТАСС подсчитал, что за этот месяц российские военные поразили более 80 судов в Черном море .

«Большая катастрофа»

Суда перестали заходить в украинские порты еще 22 июля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий пояснил, что такое решение приняли сами судоходные компании из-за угроз безопасности в связи с ударами по портовой инфраструктуре.

По данным украинского издания «Экономическая правда», каждый день простоя черноморских портов обходится Киеву примерно в $70 млн. А российское агентство ТАСС подсчитало, что с начала блокады Украина потеряла уже около $1,05 млрд валютной выручки.

Военный эксперт Виталий Киселев рассказал ТАСС, что за время нахождения Зеленского у власти Украина лишилась 80% своих портов.

«Украина до 2014 года владела практически 22 морскими портами и 15 речными портами. Последние сегодня также используются ВСУ в части своей логистики. С начала специальной военной операции на Украине благодаря Зеленскому Украина отказалась от большинства этих портов. <…> На сегодняшний день в распоряжении Украины осталось буквально 5–6 портов», — сказал он.

Эксперт уточнил, что сейчас Киев использует для логистики и получения западного оружия только порты Одесса, Ильичевск, Измаил, Очаков и Рени, а также несколько гаваней на реке Южный Бух. Кроме того, военная техника для нужд ВСУ завозится через румынские порты, добавил Киселев.

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Deep Dive указал, что фактическая блокада Россией украинских портов будет иметь военные, экономические и социальные последствия для Киева, поскольку их работа критически важна для его внешней торговли.

«Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через порты шло 80% ее внешней торговли. Все происходило без препятствий. Теперь через порты это невозможно. <…> Для них это большая катастрофа. <…> И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом», — сказал он.