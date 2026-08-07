«Пришло время сделки»: Маск не разрешает ВСУ атаковать Россию с помощью Starlink

Илон Маск не разрешает ВСУ использовать системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории России, сообщает The Atlantic. По данным издания, экс-глава минобороны Украины Михаил Федоров пытается «закулисными способами» убедить предпринимателя передумать — но «положительного решения нет». Как говорят в окружении бывшего министра, «Илон продолжает настаивать, что пришло время заключить сделку».

Основатель американской компании SpaceX, миллиардер Илон Маск отказал властям Украины в выдаче разрешения на использование системы спутниковой связи Starlink для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом сообщил журнал The Atlantic, ссылаясь на источники.

По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой США Дональдом Трампом в конце июля попросил его призвать Маска «сделать одолжение» и позволить использовать его спутники для наведения беспилотников на оружейные батареи. Однако Трамп не дал однозначного ответа. Тогда бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, несмотря на отставку, попытался «закулисными способами» убедить Маска изменить решение .

«На данный момент положительного решения нет. Илон продолжает настаивать, что пришло время заключить сделку [для завершения конфликта]», — сказал журналу неназванный соратник Федорова.

The Atlantic также обратил внимание, что, по словам Федорова, именно ему в личном разговоре в январе удалось убедить Маска отключить российским военным возможность использовать Starlink для ударов по территории Украины. Тем не менее, заключают в издании, сейчас Трамп утратил интерес к сотрудничеству с Украиной, а попытки уговорить Маска ни к чему не приводят. Кроме того, Киев остался без посла в Вашингтоне, который мог бы попытаться убедить США продолжить поддержку.

Сам Федоров в интервью журналисту Сергею Стерненко на YouTube утверждает, что по-прежнему обсуждает с Маском вопрос применения Starlink для ударов по России:

«Мы поддерживаем связь с Маском, последний раз общались несколько дней назад. Сейчас это сложная задача — как достичь результата, которого нам нужно добиться в этом диалоге».

«Прагматичная позиция»

23 июля в интервью журналу The Economist Маск заявил, что придерживается «прагматичной позиции» относительно украинского конфликта и не разделяет мнение ряда западных политиков, считающих, что у Украины есть шанс завершить боевые действия без уступок со своей стороны.

«Меня довольно сильно раздражают эти изысканные дипломаты, которые едят ужины из семи блюд в фешенебельных местах, пока люди умирают на передовой, и которые разглагольствуют о том, что Россия должна отвести войска. Но она не отведет войска. Россия не отступит», — констатировал предприниматель.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram-канале предложила Маску «отвести Starlink, чтобы люди не умирали».

При этом еще в марте 2025 года миллиардер назвал Starlink «костяком украинской армии».

«Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — утверждал Маск, признав в том же сообщении неизбежность поражения Украины.

Спутниковый интернет Starlink доступен на Украине с конца февраля 2022 года. Его терминалы используются для обеспечения работы энергетического сектора, медицинских учреждений, государственных органов и пожарных частей, однако также они позволяют украинским военным управлять беспилотниками и получать разведывательную информацию.

Как заявил в начале апреля Федоров, всего Украина получила более 50 тыс. терминалов Starlink, большую часть поставила Польша — 29,5 тыс.