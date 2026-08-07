«Цель — раскол альянса». Разведка США заподозрила Россию в подготовке «нападения» на НАТО

WSJ: разведка США полагает, что Россия может напасть на НАТО до 2029 года

Россия может готовить «ограниченное нападение» на НАТО «в период с осени этого года по 2029 год», считает разведка США. По данным WSJ, профильные спецслужбы полагают, что возможные риски варьируются от кибератаки на страну альянса до «ограниченного вторжения» на его восточный фланг. При этом экс-глава внешней разведки Эстонии назвал материал «спекуляцией», а в России неоднократно заявляли, что страна не собирается атаковать НАТО.

Разведка США считает, что Россия якобы может совершить «ограниченное нападение» на страну — члена НАТО до 2029 года, сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Возможные угрозы варьируются от кибератаки на страну НАТО или отправки вооруженных групп без опознавательных знаков для оккупации территории до ограниченного вторжения на восточный фланг альянса. По оценкам американской разведки, любые действия России могут произойти в период с осени этого года по 2029 год», — говорится в публикации.

По информации издания, риск реализации «экстремального сценария» — локальной наземной операции — разведка считает низким, но отмечает, что он постепенно повышается . Ранее подобный сценарий практически исключался, так как он автоматически задействовал бы статью 5 устава НАТО о коллективной обороне. При этом, как пишет WSJ, механизмы реагирования альянса на кибератаки и гибридные угрозы прописаны в данном документе гораздо менее прозрачно.

Прежде в США полагали, что Москва не пойдет на конфликт со странами НАТО до завершения боевых действий на Украине. Однако, по данным газеты, в начале года американская сторона пересмотрела эту оценку.

« Мы всегда продумываем и готовимся к различным сценариям », — объяснил Представитель штаба Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) полковник Мартин О'Доннелл.

В Центре стратегических и международных исследований обратили внимание, что в потенциальном конфликте с Россией высокоточные ракеты и тактические системы «имеют решающее значение для отражения наземного вторжения». Однако военный блок испытывает дефицит критически важных вооружений. В материале подчеркивается, что запасы ракет большой и малой дальности, перехватчиков Patriot, SM-3 и THAAD, радаров, артиллерийских установок ПВО и зенитно-ракетных комплексов Stinger серьезно истощились. Причиной стали масштабные поставки Украине, а также конфликт США с Ираном.

«Аналитики вне правительства неоднократно предупреждали, что расходование боеприпасов на Ближнем Востоке может подорвать способность США сдерживать противников по всему миру, включая не только Россию, но и Китай», — отметила WSJ.

На этом фоне Москва может попробовать добиться «раскола альянса», утверждают американские чиновники .

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«Перед нами спекуляция»

Статья WSJ о возможном ограниченном нападении России на НАТО — не более чем спекуляция, заявил эксперт по безопасности, дипломат и бывший директор Службы внешней разведки Эстонии Райнер Сакс национальной телерадиовещательной компании ERR.

«Речь идет о крайне расплывчатом тексте <…> Перед нами спекуляция, а не доклад, опирающийся на конкретную разведывательную оценку», — подчеркнул он.

Сакс обратил внимание, что временной диапазон — с осени этого года до 2029 года – «выглядит совершенно абсурдно».

«Перечисленные действия — от кибератак до ограниченного военного вторжения — охватывают абсолютно все теоретически возможные сценарии. Поэтому я не стал бы воспринимать подобные сообщения как серьезное предупреждение, требующее срочного принятия ответных мер. Россия точно не строит подобных планов », — уверен эксперт.

По мнению Сакса, существует лишь два сценария, при которых Россия может «протестировать единство НАТО». Первый и наиболее вероятный вариант — это полное разрушение альянса изнутри из-за внутриполитических проблем стран-участниц. Вторая теоретическая возможность заключается в прямом военном нападении, для которого России сначала потребуется перегруппировать свои силы, чтобы атака или проверка реакции были подкреплены реальной мощью, добавил эксперт.

«Это будет уже неконвенциональная война»

В Кремле неоднократно говорили о том, что Россия не намерена воевать с НАТО. Утверждения об обратном президент РФ Владимир Путин называл «чушью» и «собачьим бредом».

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН также подчеркивал, что Москва не намерена ни на кого нападать.

«Он [Путин] очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они [европейские страны] в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — приводит его слова РИА Новости.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что заявления от европейских лидеров об угрозах от России звучат как «прогнозы погоды». Однако такие высказывания «в большей степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию» и делаются для того, чтобы оправдать траты властей на увеличение производства вооружения, считает она.