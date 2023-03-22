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Грузчик, авиамеханик, герой мемов. Валерию Сюткину – 65

22 марта 65-летний юбилей отмечает музыкант и композитор Валерий Сюткин. Впервые на сцену он попал еще школьником: играл на бас-гитаре и барабанах. Тогда подростки исполняли песни The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Slade, Smokie.

Сюткин служил авиамехаником в ВВС на Дальнем Востоке. Связано ли это с появлением строк «Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков» — неизвестно, но после армии музыкальная карьера Сюткина закрутилась в составе группы «Браво» — он пришел туда во время кризиса в коллективе из-за ухода Жанны Агузаровой. Однако первое время после службы Сюткину приходилось работать учеником повара, барменом, грузчиком на Белорусском вокзале и проводником.

За время работы с «Браво» Сюткин выпустил альбомы «Стиляги из Москвы», «Дорога в облака» и «Московский бит». Позже, покинув коллектив, он организовал новую группу «Сюткин и Ко». Песня «7000 над землей» была признана лучшей песней 1995 года. В марте 2008 года Сюткин получил звание Заслуженного артиста РФ. Сюткин продолжает выступать и совмещает сцену с профессорским креслом на кафедре вокала и художественным руководителем эстрадного отделения МГГУ имени М.А. Шолохова.

Однако известность Сюткина и его исключительно положительный образ сыграли с ним злую шутку – он стал героем мемов, призывающих к насилию в отношении женщин. Так, с 2008 года начали появляться картинки с изображением певца и подписью «ББПЕ». В 2014 году он подал в суд на портал, где была опубликована статья об этом меме, и в 2015 году Роскомнадзор удовлетворил иск.

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