Названы лауреаты премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе завершилась 72-я церемония вручения премии «Эмми», телевизионного аналога «Оскара». В этом году из-за пандемии она проходила виртуально. Ее ведущими стали американский телеведущий и комик Джимми Киммел и актриса Дженнифер Энистон. Об этом говорится на официальном сайте мероприятия.

Главные награды престижной премии выглядят так:

— Лучший драматический сериал — «Корона»

— Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»

— Лучший мини-сериал — «Ход королевы

Ранее были названы 10 главных молодых актрис России. Оценивалось общее количество кинопроектов и главных ролей актрис, степень их вовлеченности в рекламных кампаниях фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на онлайн-платформах.