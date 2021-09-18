Поклонники встретили A$AP Rocky и Рианну в забегаловке в три часа ночи

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky устроили ночное свидание на фудкорте с морепродуктами в Гарлеме на севере Манхэттена. Об этом сообщает PageSix.

Пара была сфотографирована возле «захудалого» рыбного ресторанчика — оба выглядели довольными. Рианна была одета в кожаную куртку-бомбер и черные кожаные брюки. Она увенчала свои косы черной пушистой шляпой-ведром, из аксессуаров также выбрала солнцезащитные очки, жемчужное ожерелье и длинную золотую цепочку с медальоном.

Ее спутник был в кожаных брюках, которые дополнил черной толстовкой со светоотражателями на локтях.

Несмотря на поздний час, в заведении были другие люди — было замечено, как Рианна обнимала одного из своих фаната возле заведения, и даже «дала кому-то $20», пишет издание.

Пара некоторое время позировала для фото с группой поклонников, а затем неспеша двинулась к своему черному внедорожнику.

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