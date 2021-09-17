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Экс-продюсер «Дома-2» раскритиковала новое руководство проекта

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ТНТ

Экс-продюсер шоу «Дом-2» Татьяна Светлова, работавшая над программой «Бородина против Бузовой» на ТНТ высказалась о современном состоянии проекта.

По ее словам, шоу испортилось после ухода креативного продюсера Алексея Михайловского. «Он невероятно образованный, чувственный, хороший человек и муж! А главное — живет по совести. Все, что было придумано отличного, крутого и классного в шоу, было придумано им», — цитирует Светлову «СтарХит».

Она удивилась, что коллеги не ушли из «Дома-2» после увольнения Михайловского. «Удивительно, когда Михайловский ушел, все сотрудники, которые его называли «отцом», не встали и не ушли. Склонив голову, они просто схавали новые правила. Он был мощным фундаментом этого проекта! А сейчас ноль креатива, ноль идей и ноль нового развития», — говорит она.

Ранее сообщалось, что телеведущую Ксению Бородину госпитализировали со съемок шоу «Дом-2».

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