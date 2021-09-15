Никита Пресняков объяснил, откуда у него полипы в желчном пузыре

Музыкант, сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков в беседе с 5-tv.ru рассказал, в чем причина обнаруженной у него недавно болезни.

По словам Преснякова, холестериновые полипы в желчном пузыре у него образовались из-за неправильного режима питания. «Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И все это плохо», — сказал он.

Вылечить это заболевание нельзя, но можно приостановить его развитие с помощью специальной диеты. «В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — объяснил он, добавив, что хорошо себя чувствует и находится в отличной физической форме.

О болезни Преснякова стало известно на днях. Поклонники заметили, что молодой человек сильно похудел, и он рассказал о заболевании желчного пузыря и связанным с этим изменением рациона.